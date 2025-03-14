Убийство Демьяна Ганула. Как реагируют Стерненко, Лачен и другие известные активисты

Игорь Лаченков

"Су*а нет слов, посреди дня, в наглую в голову стреляют, когда рядом здание СБУ и полиции. Треш, здесь под личный контроль всем надо брать это дело, и сразу допрашивать Труханова, и искать не только исполнителя, а и сразу заказчика. Такое нельзя спустить с рук, сначала на активистов подают в суды русня, теперь убивает. Это вообще как на*уй? Русня там уже по всем каналам радуется", - возмущенно написал блогер.

Сергей Стерненко

"Никто из нас не в безопасности. Россияне охотятся на украинских активистов, волонтеров, общественных деятелей. Несколько месяцев назад мы также обнаруживали слежку за мной. Лица, которые ее организовали, находятся за рубежом и работают на российские спецслужбы. Берегите себя и всегда заботьтесь о своей безопасности", - отреагировал на трагедию активист.

Янина Соколова

"Нет слов. Просто посреди дня убили одесского активиста Демьяна Ганула. Проукраинского активиста, который боролся с ватой и беззаконием. Важно понимать, есть ли в стране защита тех, кто под особым прицелом России и ее агентуры. Одесский активист еще в июле попросил Службу безопасности Украины обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы.

Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду в 10 тысяч долларов.

В Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ. По его словам, российская агентура очень свободно чувствует себя в Украине", - высказалась журналистка.

Сергей Гнездилов

"Сколько покушений пережил... Спасибо за 2 мая и украинскую Одессу, за Уличный Фронт. Не удивлюсь, если убийца - какой-то ватник, который отрабатывал заказ внутренних или внешних врагов Украины. Вечная память, - написал ведущий подкаста "++ подкаст" на Громадському.

Что известно об убийстве Демьяна Ганула

Известный проукраинский активист Демьян Ганул был застрелен 14 марта в Одессе. Полиция открыла уголовное производство в связи с его убийством. Местные источники сообщали, что мужчина погиб от двух выстрелов.

На видео, которое попало в сеть, зафиксирован момент убийства, где нападавший несколько раз стреляет в уже лежащего блогера на Александровском проспекте.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на трагический инцидент.

"Относительно убийства гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции... Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления", - сказал министр внутренних дел во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Полиция открыла уголовное производство по делу об убийстве общественного деятеля. Инцидент квалифицируют как умышленное убийство, вероятно, совершенное по заказу.

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