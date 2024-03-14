Убийственная анестезия. В Харькове по вине врачей умер ребенок и эта смерть не первая

Владислав мечтал стать адвокатом

Ее сын Владислав - единственный ребенок в семье. Он родился с некоторыми проблемами со здоровьем, и врачи после рождения были вынуждены сделать внутричерепное шунтирование. Однако Владик рос без отклонений, развивался по возрасту, раз в год ему делали контроль обследований и дали инвалидность.

При этом он рос любознательным ребенком, учился в 11 классе 13 гимназии города Харькова, занимался с репетиторами, готовился сдавать НМТ. У него было много друзей, он хорошо учился, был очень справедливым и мечтал стать адвокатом.

Единственное, что ему было недоступно из-за здоровья - это профессиональный спорт. Но он поддерживал себя в форме, играл с друзьями в настольный теннис и бильярд, любил кататься на велосипеде.

В начале войны Ольга приняла решения вывезти сына из Харькова, и они отправились в Полтаву, когда начались сильные обстрелы. За границу решили не уезжать и когда в родном городе стали спокойнее, снова вернулись домой, в Харьков.

Фото: Владислав Васильченко

Врач сказал, что ничего страшного нет

1 декабря 2023 года Владислав с мамой попал в городскую клиническую больницу скорой неотложной помощи имени профессора Мещанинова, в отделение детской нейрохирургии. УЗИ показало, что у ребенка ликворная киста. Еще он жаловался на сильные боли в животе. Но врач-нейрохирург сказал, что ничего страшного - просто конец трубки, который заведен в брюшную полость, давит. Обследование Владиславу не стали делать и отпустили домой.

10 декабря Ольга сама привезла сына в Областную детскую клиническую больницу, так как ему стало совсем плохо. Там ему сделали срочную полостную операцию из-за той же ликворной кисты. Недосмотр врача-нейрохирурга спровоцировал сильный перитонит и кишечную непроходимость.

Почти неделю врачи боролись за жизнь Владислава в реанимации и пытались запустить работу кишечника. Только 18 декабря он начал идти на поправку и даже начал есть. Трубка из-за сильного перитонита была просто выведена наружу. Врачи ждали, когда анализы мальчика улучшатся и ее можно будет ввести в мочевой пузырь.

25 декабря Владислава перевели в отделение детской нейрохирургии в больницу скорой неотложной помощи имени профессора Мещанинова. Врач-нейрохирург сказал, что операцию можно будет провести не раньше 1 января. Нужно дождаться, чтобы все анализы были в норме.

Операцию решили сделать раньше

27 декабря в палату зашла медсестра и сказала Ольге, чтобы она сына не кормила, так как операцию проведут сегодня. На все свои вопросы ответов от медиков она не получила.

Как утверждает Ольга, перед операцией сына никто предварительно не осматривал, кардиограмму не делали и надлежащим образом к операции не готовили. В 14:00 операцию начали.

Через полтора часа вышли врачи и сказали, что все прошло хорошо и скоро ребенка можно будет забрать в палату. Но почему-то каталку с Владиславом вывез не анестезиолог, а санитарка. Медработница сказала, что анестезиолог уже ушла на другую операцию. А то, что увидела Ольга - повергло ее в шок.

"Анестезиолог ушла, хотя обычно они переводят в палату и говорят родителям, что и как. То есть, никто не видел, что с ним происходит. Когда санитарка вывезла каталку, я увидела, что сын отечный какой-то, губы у него синие. Я начала спрашивать, что с ним происходит, на что санитарка ответила, что он замерз. Я начала кричать, требовать анестезиолога и повезла его назад. У него началась рвота и начали отказывать все органы, он не держал давление и весь пожелтел", - рассказала нам Ольга.

Вечером 28 декабря врачи почему-то перевели Владислава в другую больницу (ОДКБ) - сослались на то, что нет оборудования и специалистов. 31 декабря в 11:30 утра он скончался.

Фото Владислава (архив Ольги Васильченко)

Открыто уголовное дело

Сейчас открыто уголовное дело по статье 140 ч.2 (Невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего). Также отправлены письма в Министерство охраны здоровья и в Департамент охраны здоровья Харькова.

Медики в заключении о смерти написали: Полиорганная недостаточность. То есть - отказ всех внутренних органов. Следователи только в начале марта провели эксгумацию тела Владислава, чтобы установить реальную причину смерти ребенка.

По словам Ольги, проблема может быть в препарате, который используют анестезиологи - пропофол или же его аналоги. Она поговорила с анестезиологами из других больниц, и они считают, что дело именно в этом препарате. Так как полный отказ органов у ребенка часто случается именно после такой анестезии.

Этот случай не первый

Более того, такой случай за последние полгода не единичный. В августе 2023 года разгорелся скандал из-за нескольких странных смертей в больницах Днепра и Харькова. В частности, речь шла о больнице Руднева в Днепре. У 11 пациентов значительно ухудшилось состояние после проведения операции. 3 человека умерли из-за полиорганной недостаточности, 1 из них - 11-летний ребенок.

Было заведено дело и проводилось расследование по закупке некачественных препаратов в больнице Руднева. Также указывалось, что виной всему стал препарат Пропофол, который при нарушении условий хранения становится смертельно опасным.

Карта Владислава (архив Ольги Васильченко)

Пропофол требует высокого уровня стерильности при хранении и использовании. Несоблюдение этих норм приводит к развитию различных осложнений у пациента.

Во время операции и до выхода из наркоза состояние пациента должно отслеживаться по специальным мониторам. Если это не делается, то врачи могут пропустить критическое состояние и не успеют вовремя оказать помощь. Со всеми негативными последствиями.

Ольга Васильченко боится, что врачи, которые допустили смерть ее сына, останутся безнаказанными и смогут "замять" это дело.