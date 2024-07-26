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Не "убивайте" себя в зале. Фитнес-гуру рассказал, как на самом деле похудеть

Фото: Как лучше всего худеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Если вы очень хотите похудеть - одних физических упражнений в тренажерном зале или дома недостаточно.

Что самое главное нужно сделать для потери килограммов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера Дарси Фитца в TikTok.

Что нужно сделать для похудения первым делом?

По словам, эксперта, тренажерный зал - это не первая вещь о которой вы должны думать при похудении.

Все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на питании с дефицитом калорий, независимо от того, едите ли вы углеводы, жиры, белки или нет.

"Просто создавайте дефицит калорий и ежедневно гуляйте", - сказал фитнес-гуру.

Дарси отметил, что проблема с похудением состоит в том, что многие люди не воспринимают новый образ жизни как нечто постоянное, а хотят быстро похудеть, затем возвращаясь к своим привычкам.

Тренер отметил, что скорая потеря веса может быть не лучшим путем к похудению.

"Начните медленно и достигайте своего пути", - сказал на видео Дарси.

Фитнес-гуру предположил, что как только вы наберетесь достаточной уверенности и энергии в своем путешествии к здоровому образу жизни – со временем вы начнете худеть.

"100% правда! Я похудел на 46 кг без экстремальных упражнений. Просто здоровое питание, дефицит калорий и прогулки 2-3 раза в неделю", - написал один из подписчиков Дарси в комментариях.

 

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похудениеУпражненияЗдоровьеСоветы