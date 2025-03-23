Убивает одним прикосновением: где растет самое опасное на планете дерево-убийца

Почему манцинелла так опасна?

Представьте себе: вы отправились в путешествие на экзотические Карибы или Бразилию, и вот, прогуливаясь вдоль побережья, наталкиваетесь на невероятно красивое дерево. Его ветви выглядят так, будто они пригласили вас спрятаться в тени, а под ногами рассыпаны плоды, которые пахнут... ну, точно как что-то необыкновенное!

Вы собрали один из них, с таким нетерпением надкусили - и сразу почувствовали удивительный вкус. Что может быть лучше, правда? Но вот, спустя несколько мгновений, ощущения меняются. Вы вдруг поняли, что что-то не так. Во рту жжет, горло сжимает, а желудок болит так, будто вы съели что-то, что приняло огонь и кислоту.

Что случилось? У вас есть всего несколько минут, чтобы понять, что плод, который вы только что попробовали, принадлежит к самому ядовитому дереву на планете - манцинелле.

Это дерево - настоящий хищник среди растений. Его токсичные свойства делают манцинеллу не просто опасной, а смертельно опасной. Если вам повезло, и вы лишь съели кусочек плода, шанс выжить есть. Но если вы решили, что одного "яблока" будет достаточно, тогда лучше молиться, потому что последствия могут быть фатальными.

Да и это не только плоды, но и кора, ветки, листья - даже роса, падающая с веток, содержат смертельный токсин. И пусть вас не соблазняет аромат этих плодов - это всего лишь ловушка, с которой еще неоднократно сталкивались корабельные ныряльщики и смелые испанские конкистадоры.

Внешний вид манцинеллы (фото: Википедия)

Каким образом манцинелла отравляет?

Основной "убийца" в манцинелле - молочный сок, содержащий форбол. Это смертельный яд, который не только убивает, но и вызывает раковые заболевания при длительном контакте с деревом. Всего несколько капель сока могут вызвать сильные ожоги, а попадание в организм - не только болезненные травмы, но и серьезные повреждения слизистых оболочек и органов.

Например, если вы съели плод, это может привести к страшным ожогам пищевода, а попадание сока в глаза - к мгновенной слепоте. Каждый момент контакта с манцинеллой может стать последним, особенно если вы ищете убежища под ее ветвями или отдыхаете в тени дерева во время дождя.

И даже не думайте, что вам повезет: сок манцинеллы очень хорошо растворяется в воде, и яд может попасть на вашу кожу без всяких предупреждений.

Ядовитые плоды манцинеллы (фото: Википедия)

Почему уничтожить манцинеллу не удается?

Манцинела - это не просто дерево, это настоящее испытание для человеческой фантазии в борьбе с природными катастрофами. Уже в XVIII веке на острове Пуэрто-Рико была попытка полной вырубки манцинеллы. Однако эта идея быстро захлебнулась: млечный сок, который попадал на руки лесорубов, вызывал у них тяжелые ожоги, а иногда и слепоту.

После этого был испробован другой вариант: дерево решили сжечь. Но дым от сгоревшей манцинеллы оказался не менее смертоносным: он раздражал глаза и дыхательные пути, вызвав головные боли и другие серьезные симптомы отравления.

Да, это дерево даже умудрилось выжить и одолеть все попытки борьбы с ним. Вот такая вот природная ирония: чем больше вы пытаетесь его уничтожить, тем больше оно вас поражает.

Сегодня манцинелла все еще используется в промышленности. Ее древесина очень ценна благодаря своей прочности и красивому темному цвету. Однако, заготовка этой древесины - это настоящий подвиг для смельчаков.

Прежде чем спилить дерево, необходимо обязательно "потушить" его яд: для этого вокруг дерева разводят огонь, чтобы высушить содержащийся в нем сок. И даже после такого "подготовительного" этапа, процесс валки и обработки древесины остается очень опасным.

Красноречивое предупреждение на манцинели (фото: Википедия)

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