Дуже важливий навик: Комаровський розповів про розвиток критичного мислення у дітей

Євген Комаровський розповів, що таке критичне мислення і як його можна розвинути з раннього віку у дитини. За словами доктора, цей навик можна придбати за допомогою ігор. Відповідну публікацію експерт розмістив в Instagram.

"Критичне мислення - це дуже важливий навик. Воно дає можливість аналізувати інформацію і робити свої власні висновки. Тобто допомагає приймати вірні рішення! У дорослому житті це виявиться особливо корисним, враховуючи, що інформації (різної, в тому числі і помилкової) з кожним роком все більше", - зазначив доктор.

Євген Комаровський про розвиток критичного мислення у дітей (фото: pixabay.com)

Насамперед, Комаровський радить спробувати гру під назвою "Користь чи шкода". Для цього потрібно вибрати якесь явище природи або ситуацію, і по черзі перераховувати в чому її користь, а потім - чим вона може бути шкідлива. Зі старшими школярами можна обговорити правління якої-небудь історичної особистості, з дітьми молодшого віку - поговорити про явище природи.

Таким чином можна навчитися дивитися на ситуацію з декількох сторін, аналізувати її та підкріплювати свої знання висновками.

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Друга гра, яку варто випробувати, називається "Все пов'язане". Для початку потрібно загадати два абсолютно різних предмета, а після постаратися знайти між ними якомога більше схожих рис. Це допомагає дізнаватися про предметі щось нове, досліджувати його.

І третя гра "Закінчи фразу". Спочатку потрібно придумати фразу, а після - позмагатися в тому, хто придумає більше закінчень. Ця вправа навчить вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки. Допомагає зрозуміти, що світ різноманітний, а у подій і явищ може бути безліч причин.

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