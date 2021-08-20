Важливі ознаки нестачі вітамінів в організмі: може викликати непередбачувані хвороби

Ознаки нестачі вітамінів

Ламкість волосся і нігті. Головна причина даного симптому - недостатнє вживання біотину (вітамін В7). Також, якщо розпочалось відшаровування нігтів і почало сіктися волосся, вживайте в їжу молочні продукти, а саме цвітну капусту, шпинат, броколі, зернові і банани. Окрім того, даний симптом може вказувати на анемію, тому варто проконсультуватися з лікарем.

Ламкість волосся у жінок (фото: pixabay.com)

Потріскані губи. Це симптом вказує на нестачу заліза та вітамінів групи B, які містяться в бобових, крохмалистих овочах, горіхах і цільнозернових продуктах.

"Куряча" сліпота і білі нарости на внутрішній частині ока. Харчові продукти, багаті вітаміном A, допоможуть позбутися від цих неприємних станів, які здатні розвинутися в ксерофтальмії і привести до повної сліпоти та інших неприємних наслідків. На щастя, його досить в молочних продуктах, зелених, жовтих і оранжевих овочах.

Синці на ногах. Відповідний симптом свідчить про нестачу вітаміну К. Тому слід їсти більше броколі, полуниці, манго і апельсинів.

Синці на ногах свідчать про нестачу вітамінів (фото: pexels.com)

Гусяча шкіра на ліктях або шкірний кератоз. Може з'являється, якщо в вашому раціону недостатньо цинку і вітаміну А. Ці елементи можна знайти в домашній птиці, хумус, гарбузі та дині.

Горбисті нігті. Недолік шлункового соку провокує низьку всмоктуваність будь-яких вітамінів, тому додавайте травний фермент (добавка до їжі) в вашу раціон.

Синдром неспокійних ніг, або синдром Вілліса-Екбома. Відчуття постійного руху ногами навіть у спокійному стані, то ви можете мати проблеми зі сном. Допоможе це подолати магній.

Перш ніж змушувати кухонні полиці баночками з капсулами омега-3, екстрактами водоростей і імуномодуляторами, проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити якого саме вітаміну/мікроелемента не вистачає і підібрати правильне дозування.