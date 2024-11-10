Важен для почек и костей: диетолог назвала минерал, который "несет электрический заряд"

Калий является важным электролитом для организма человека. Диетолог рассказала, какая главная функция минерала и к каким проблемам приводит дефицит в организме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, содержащих наибольшее количество калия.
По словам диетолога Ольги Безуглой, калий - это минерал, содержащийся в продуктах питания и являющийся электролитом, поскольку несет небольшой электрический заряд, активирующий различные функции клеток и нервов.
Его главная роль в организме - поддерживать нормальный уровень жидкости в наших клетках.
К основным функциям калия относится:
Признаками низкого уровня калия могут быть:
Продукты с высоким содержанием калия:
Суточная потребность в калии такова:
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При написании материала использовались следующие источники: Instgaram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Health Harvard.