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Важен для почек и костей: диетолог назвала минерал, который "несет электрический заряд"

Чем полезен калий для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Калий является важным электролитом для организма человека. Диетолог рассказала, какая главная функция минерала и к каким проблемам приводит дефицит в организме.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, содержащих наибольшее количество калия.

Функции калия

По словам диетолога Ольги Безуглой, калий - это минерал, содержащийся в продуктах питания и являющийся электролитом, поскольку несет небольшой электрический заряд, активирующий различные функции клеток и нервов.

Его главная роль в организме - поддерживать нормальный уровень жидкости в наших клетках.

К основным функциям калия относится:

  • снижает риск высокого артериального давления, помогая организму вывести натрий
  • ﻿﻿помогает контролировать кровяное давление, расслабляя стенки кровеносных сосудов
  • ﻿﻿помогает поддерживать щелочную среду в организме, что способствует укреплению здоровья костей и сохранению мышечной массы
  • ﻿﻿участвует в поддержании нормальной функции почек и надпочечников

Признаками низкого уровня калия могут быть:

  • раздражительность
  • мышечная слабость
  • судороги
  • нарушение сердечного ритма
  • усталость

В каких продуктах содержится калий

Продукты с высоким содержанием калия:

  • курага 125 г - 1101 мг
  • фасоль (1 чашка) - 829 мг
  • ﻿﻿чернослив 125 г - 699 мг
  • ﻿﻿1 батат - 541 мг
  • ﻿﻿кабачок (205 г) - 582 мг
  • ﻿﻿шпинат, замороженный (156 г) - 540 мг
  • ﻿﻿свекла (170 г вареной свеклы) - 518 мг
  • ﻿﻿авокадо (100 г) - 487 мг
  • ﻿﻿гранат (1 шт.) - 666 мг
  • ﻿﻿арбуз - 640 мг
  • ﻿﻿банан (1 шт.) - 358 мг
  • ﻿﻿лосось (100 г) - 414 МГ
  • ﻿﻿картофель (136 г) - 515 мг

Норма калия в организме

Суточная потребность в калии такова:

  • 19-50 лет мужчины - 3400 мг, женщины - 2600 мг
  • мужчины в 50-летнем возрасте - 3400 мг, женщины - 2600 мг
  • беременные женщины - 2900 мг
  • женщины во время лактации - 2800 мг

Ранее мы сообщали, можно ли принимать витамины без назначения врача.

Также читайте, в каких продуктах больше всего витамина С.

При написании материала использовались следующие источники: Instgaram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Health Harvard.

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