Важен для почек и костей: диетолог назвала минерал, который "несет электрический заряд"

Калий является важным электролитом для организма человека. Диетолог рассказала, какая главная функция минерала и к каким проблемам приводит дефицит в организме.

Функции калия

По словам диетолога Ольги Безуглой, калий - это минерал, содержащийся в продуктах питания и являющийся электролитом, поскольку несет небольшой электрический заряд, активирующий различные функции клеток и нервов.

Его главная роль в организме - поддерживать нормальный уровень жидкости в наших клетках.

К основным функциям калия относится:

снижает риск высокого артериального давления, помогая организму вывести натрий

﻿﻿помогает контролировать кровяное давление, расслабляя стенки кровеносных сосудов

﻿﻿помогает поддерживать щелочную среду в организме, что способствует укреплению здоровья костей и сохранению мышечной массы

﻿﻿участвует в поддержании нормальной функции почек и надпочечников

Признаками низкого уровня калия могут быть:

раздражительность

мышечная слабость

судороги

нарушение сердечного ритма

усталость

В каких продуктах содержится калий

Продукты с высоким содержанием калия:

курага 125 г - 1101 мг

фасоль (1 чашка) - 829 мг

﻿﻿чернослив 125 г - 699 мг

﻿﻿1 батат - 541 мг

﻿﻿кабачок (205 г) - 582 мг

﻿﻿шпинат, замороженный (156 г) - 540 мг

﻿﻿свекла (170 г вареной свеклы) - 518 мг

﻿﻿авокадо (100 г) - 487 мг

﻿﻿гранат (1 шт.) - 666 мг

﻿﻿арбуз - 640 мг

﻿﻿банан (1 шт.) - 358 мг

﻿﻿лосось (100 г) - 414 МГ

﻿﻿картофель (136 г) - 515 мг

Норма калия в организме

Суточная потребность в калии такова:

19-50 лет мужчины - 3400 мг, женщины - 2600 мг

мужчины в 50-летнем возрасте - 3400 мг, женщины - 2600 мг

беременные женщины - 2900 мг

женщины во время лактации - 2800 мг

Высокое содержание калия

Высокий уровень калия (гиперкалиемия) является серьезным и потенциально опасным для жизни состоянием. Врач может обнаружить, что у вас высокий уровень калия с помощью анализов крови.

Если у вас необычно высокий уровень калия, вы можете ощущать слабость и усталость, тошноту и нарушение сердечного ритма.

Гиперкалиемия имеет множество возможных причин. Чаще это вызвано заболеваниями почек.

Старайтесь есть больше продуктов, содержащих калий. Они могут снизить артериальное и риск сердечных заболеваний и инсульта.