Важен для почек и костей: диетолог назвала минерал, который "несет электрический заряд"
Калий является важным электролитом для организма человека. Диетолог рассказала, какая главная функция минерала и к каким проблемам приводит дефицит в организме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, содержащих наибольшее количество калия.
Функции калия
По словам диетолога Ольги Безуглой, калий - это минерал, содержащийся в продуктах питания и являющийся электролитом, поскольку несет небольшой электрический заряд, активирующий различные функции клеток и нервов.
Его главная роль в организме - поддерживать нормальный уровень жидкости в наших клетках.
К основным функциям калия относится:
- снижает риск высокого артериального давления, помогая организму вывести натрий
- помогает контролировать кровяное давление, расслабляя стенки кровеносных сосудов
- помогает поддерживать щелочную среду в организме, что способствует укреплению здоровья костей и сохранению мышечной массы
- участвует в поддержании нормальной функции почек и надпочечников
Признаками низкого уровня калия могут быть:
- раздражительность
- мышечная слабость
- судороги
- нарушение сердечного ритма
- усталость
В каких продуктах содержится калий
Продукты с высоким содержанием калия:
- курага 125 г - 1101 мг
- фасоль (1 чашка) - 829 мг
- чернослив 125 г - 699 мг
- 1 батат - 541 мг
- кабачок (205 г) - 582 мг
- шпинат, замороженный (156 г) - 540 мг
- свекла (170 г вареной свеклы) - 518 мг
- авокадо (100 г) - 487 мг
- гранат (1 шт.) - 666 мг
- арбуз - 640 мг
- банан (1 шт.) - 358 мг
- лосось (100 г) - 414 МГ
- картофель (136 г) - 515 мг
Норма калия в организме
Суточная потребность в калии такова:
- 19-50 лет мужчины - 3400 мг, женщины - 2600 мг
- мужчины в 50-летнем возрасте - 3400 мг, женщины - 2600 мг
- беременные женщины - 2900 мг
- женщины во время лактации - 2800 мг
Высокое содержание калия
Высокий уровень калия (гиперкалиемия) является серьезным и потенциально опасным для жизни состоянием. Врач может обнаружить, что у вас высокий уровень калия с помощью анализов крови.
Если у вас необычно высокий уровень калия, вы можете ощущать слабость и усталость, тошноту и нарушение сердечного ритма.
Гиперкалиемия имеет множество возможных причин. Чаще это вызвано заболеваниями почек.
Старайтесь есть больше продуктов, содержащих калий. Они могут снизить артериальное и риск сердечных заболеваний и инсульта.
Никогда не принимайте добавки калия без назначения врача, поскольку это может вызвать опасный высокий уровень калия в крови.
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При написании материала использовались следующие источники: Instgaram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Health Harvard.
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