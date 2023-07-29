Весили по 270 граммов. В Киеве спасли двое диких каракалов, над которыми издевались хозяева (фото)

Киевский зоопарк спас двух каракалов, чьи хозяева не ухаживали за ними и даже издевались. В два месяца дикие котики весили всего-навсего по 270 граммов.

Об этом сообщили на сайте КГГА.

Как продолжалась спасательная операция

Она началась еще в августе 2022 года. Тогда работники Национальной полиции передали в столичный зоопарк пару каракалов, пострадавших от собственных хозяев.

В ходе осмотра специалисты выяснили, что котята истощены, имеют нарушение равновесия, признаки инфекционного заболевания, которое позже подтвердила лабораторная диагностика. Их вес в двухмесячном возрасте составлял всего 270 граммов.

Чтобы спасти животных, их передали лучшему зоологу киевского зоопарка.

После спасения каракалы были обессилены и истощены (фото: kyivcity.gov.ua)

Какое состояние котиков сейчас

Борьба за их жизнь длилась два месяца и была непростой. Каракалов нужно было кормить каждые три часа, делать массажи и другие физиопроцедуры, брать анализы и делать прививки, выполнять с ними тренировочные упражнения на развитие и обучение.

Поначалу котята не могли есть ничего, кроме специальных жидких смесей. Впоследствии их организмы укреплялись и смогли переваривать мясо кролика, субпродукты, курятину и говядину. А самым любимым блюдом стала индейка, рассказывают работники зоопарка.

Через год реабилитации каракалы стали значительно лучше чувствовать себя (фото: kyivcity.gov.ua)

Сейчас каракал съедает около полутора килограммов таких мясных вкусностей в день.

Сегодня спасенным уже год, а их вес - почти 15 килограммов. Но вместе с тем полная реабилитация может занять несколько лет.

"Жители зоопарка хоть и выглядят здорово и активно забавляются, однако до сих пор демонстрируют недоверие к незнакомым людям и страх к громким звукам. Поэтому специалисты просят посетителей не шуметь, чтобы маленькие сердца каракал окончательно оттаяли после перенесенных травм", - говорится в сообщении.

Увидеть каракалов можно каждый день на их площадке, что напротив вольера с верблюдами.

Спасенных животных можно увидеть в столичном зоопарке (фото: kyivcity.gov.ua)