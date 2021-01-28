Василь Лановий помер від коронавірусу: чим запам'ятався актор всім нам

Василь Лановий (фото: ria.ru)

Актор Василь Лановий помер 28 січня у лікарні в реанімаційній палаті в Москві, де радянський і російський актор знаходився після госпіталізації через коронавірусну хворобу. Театрал і громадський діяч лише півтора тижня тому відзначив своє 87-річчя.

Про смерть знаменитого театрального педагога, народного артиста СРСР повідомила його дружина Ірина Купченко. Про це передає ТАСС.

Сьогодні раніше з'явилася інформація про те, що Лановий пережив клінічну смерть в лікарні

Про зараження актора на COVID-19 стало відомо 2 січня. Разом з Василем Семеновичем коронавірус також діагностували й у його дружини.

У подружжя не було важких симптомів, однак Ланового все ж госпіталізували.

Вдень 28 січня актора перевели до реанімації через значне погіршення стану. Також знайомий Ланового Євген Герасимов розповів журналістам, що він переніс клінічну смерть.

Василь Лановий (фото з відкритих джерел)

Василь Лановий почав зніматися в кіно з 1954 року, а останній фільм з його участю вийшов у 2016-му. Серед найвідоміших картин, у яких зіграв Василь Семенович, можна назвати "Сімнадцять миттєвостей весни", "Офіцери", "Соляріс", "Смугастий рейс".

Крім своєї театральної та акторської діяльності, Лановий також відомий своїми політичними висловлюваннями. Він був членом КПРС з 1968 року, активно підтримував комуністичну партію, брав участь у Російському марші.

Він також підтримував окупацію Росією українського Криму і взагалі політику Кремля щодо України, був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.

Лановий мав величезну кількість нагород, був Героєм Праці Російської Федерації, був нагороджений багатьма орденами та преміями. У 2019 році став "Почесним громадянином Керчі".

Василь Лановий у 2009 році (фото: wikipedia.org)

Внесений до бази "Миротворець" за свої антиукраїнські висловлювання. Втім, сам Лановий вважав себе за національністю українцем.