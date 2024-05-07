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Кардиолог рассказала, как категорически нельзя чистить сосуды: опасные способы

Фото: кардиолог рассказала, как нельзя чистить сосуды (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сердце - это орган, о котором нужно заботиться 24 часа в сутки 365 дней в году. В частности, многие ищут методы очищения сосудов. Следует знать, что они могут навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что делать для здоровья сосудов

По словам врача, сосуды не нужно чистить, их нужно не забивать. В противном случае вы жалуетесь на риск инфаркта, инсульта и тромбоза.

Нужно сохранять молодость сосудов как можно дольше. Для этого нужно соблюдать несколько правил здорового образа жизни:

  • не курить
  • не злоупотреблять алкоголем
  • контролировать уровень давления, холестерина и сахара в крови
  • регулярно заниматься спортом
  • поддерживать нормальный вес
  • достаточно спать
  • меньше стресувати

Врач отметила, что не стоит искать волшебный авторский метод, ведь его не существует. Следует помнить, что ваше здоровье - только в ваших руках.

"Задумайтесь, насколько досадно укорачивать себе возраст из-за соблазна курения или других вредных привычек. Жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее в нездоровом теле", - говорится в сообщении.

Какие способы опасны

Сосуды - это не трубы, и вычистить их с помощью спецсредств не получится.

Проблема называется стенозирующим атеросклерозом - состояние, при котором холестериновая бляшка перекрывает просвет сосуда более чем на 50%.

Важно помнить, что для "чистых" сосудов нужно поддерживать нормальные уровни холестерина, глюкозы в крови и артериального давления.

Как нельзя чистить сосуды (фото: instagram.com/dr.ivaniuk)

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