Ваши отношения – токсичны: как понять, что вы живете с абьюзером

Что такое абьюз на самом деле

"Самый простой вариант объяснить проблемы в отношениях - налепить на них штамп "токсичные". Или же, назвать партнера абьюзером, не разобравшись, что на самом деле означает этот термин. Сейчас слово "абьюз" используют, чтобы объяснить все проблемные ситуации, даже те, что никоим образом с ним не связаны", – говорит психолог.

Настоящие абьюзеры – это мастера манипуляций, чья цель – получить над вами контроль и причинить боль таким образом, чтобы вы во всем обвиняли себя.

Абъюзерами могут быть не только мужчины, как принято считать, но и женщины – им тоже прекрасно удаются психологические манипуляции. К счастью, токсичные отношения имеют ярко выраженные признаки, по которым их легко определить.

Газлайтинг

Самое популярное проявление психологического насилия в отношениях – газлайтинг. По сути это попытка заставить вас сомневаться в том, что вы адекватно воспринимаете реальность.

Газлайтинг также может проявляться во вроде бы невинных шутках, которые на самом деле являются скрытой агрессией ("Боже, на тебе этот жилет, как на корове седло!"). Что интересно, в большинстве случаев газлайтинг практикуют люди с заниженной самооценкой. Таким образом они пытаются утешить собственное эго.

Настоящую энциклопедию газлайтинга можно написать на базе скандальных отношений американских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд. Девушка заставила весь мир поверить в то, что абьюзер именно Депп, а не она. Можно только вообразить, как она манипулировала сознанием Джонни.

Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Тотальный контроль

Попытка контролировать каждый ваш шаг – тоже вид психологического насилия. То, что в начале отношений было похоже на проявление заботы, со временем превратилось в вашу головную боль.

Партнер требует от вас полной отчетности. Хочет знать с кем вы ходили на кофе во время обеденного перерыва, почему вернулись домой на 20 минут позже, чем всегда, требует пароль от смартфона, чтобы читать вашу переписку.

Более того, считает, что может запретить или ограничить ваше общение с родными и друзьями.

Вина без вины

Если партнер сделал вам больно и при этом заставил думать, что вы этого заслужили - нет сомнений в том, что рядом с вами абьюзер.

Вот пример: вам не удалось кулинарное блюдо и партнер объясняет это тем, что у вас руки растут не с того места. А то, что вас не пригласили на работу после собеседования, объясняет вашей тупостью или бездарностью.

Подобных случаев может быть много, и в каждом из них вы будете чувствовать себя удрученно. Будете виноваты без вины. Зачем партнер так делает? Ответ прост: чувство вины заставляет нас исполнять желание партнера ради того, чтобы нас простили.

Игра на контрастах

Разбалансировать отношения может так называемая "игра на контрастах". Это тоже разновидность психологического давления. Сегодня партнер с вами нежный и любящий, а завтра – холодный и невыносимый. Вы просите его объяснить свое поведение, но он молчит и не дает никаких пояснений. Так что вы вините себя.

Как вариант – вас могут лишить сексуальной близости. Подобное поведение – попытка партнера наказать вас за то, что его не устраивает. Или банальное желание вас унизить, одновременно повысив свой авторитет.

Проявления подобного эмоционального абьюза могут быть настолько разнообразными, что вы даже не осознаете, что вами манипулируют. Вместе с тем, партнер получит над вами безграничный контроль.

Страх разозлить партнера

Если вы боитесь раздражать партнера словами или действиями, это может свидетельствовать только об одном – ваши отношения стали слишком токсичными. Кроме того, вы согласились играть в них второстепенную роль, смирившись с непререкаемым авторитетом любимого.

Поэтому даже покупая одежду или обувь, вынуждены согласовывать свой выбор с партнером. Подобный психологический прессинг и постоянное блокирование собственных эмоций гарантированно заканчивается неврозом или нервным срывом. Конечно, ни о каких счастливых отношениях здесь уже не идет.

"Худшее то, что токсичные партнеры разрушают не только отношения, но и вашу психику. Впрочем, изучив признаки токсических отношений, можно научиться их фиксировать и благодаря этому сохранить свой эмоциональный ресурс от разрушения", – говорит Алена Щербань.

Мыслите критически

Если вы чувствуете, что в отношениях что-то изменилось, пошло не так – проанализируйте ситуацию, которая вас смущает. Доверяйте своим чувствам, но не забывайте мыслить критично. Не бойтесь обращаться с помощью друзей или родных, или проконсультируйтесь с квалифицированным психологом. Чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее решите существующую проблему.

Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Попытайтесь найти выход вместе

Реагируйте на любую попытку манипулирования вами. Не умалчивайте проблему, надеясь, что все со временем устроится. Сразу обвинять партнера не нужно, будьте тактичны и попробуйте найти решение, которое удовлетворит обоих. Если партнер вас действительно любит – прекратит манипуляции. Если продолжит психологическое давление, подумайте, нужны ли вам эти отношения?

Держитесь как можно дальше от абьюзера

Справиться с регулярным насилием в отношениях практически невозможно. Поэтому попробуйте как можно быстрее выйти из токсичной ситуации – убежать или даже исчезнуть – и уже потом разбираться в произошедшем. Если абьюзер будет рядом с вами, психологическое давление никогда не закончится.

Особенно актуален этот совет для тех, кто является жертвой не только психологического насилия, но и физического. Верить абьюзеру, пересекшему границу между задачами психологической и физической боли, нельзя. Поэтому не верьте человеку, который будет плакать или стоять перед вами на коленях с просьбой вернуться. Или же будет дарить дорогие подарки. Это только очередные попытки психологического давления.

Через некоторое время после разрыва вам также может показаться, что вы поступили неправильно, и сами виноваты в том, что отношения не сложились. В этот период нужно обратиться к психологу, который поможет разобраться в ваших истинных чувствах и не даст совершить ошибку.