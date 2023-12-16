Ваша кожа помолодеет на 20 лет, если вы побалуете ее этим чудо-средством из трех продуктов

Маска от морщин - результат вас удивит

Одной из самых эффективных масок от морщин, которую вы можете приготовить дома, оказалась маска из авокадо, йогурта и меда.

Для ее приготовления необходимо смешать по одной столовой ложке авокадо, натурального йогурта и меда. Полученную смесь нанесите на лицо и оставьте на 20 минут. Затем смойте маску теплой водой.

Она увлажнит вашу кожу, и поможет уменьшить морщины. Сочетание авокадо, йогурта и меда - идеальное "комбо" для омоложения.

Что борется с морщинами (фото: freepik.com)

Как омолодить кожу - вариант второй маски

Также вы можете попробовать сделать смесь из яйца, меда и лимонного сока. Взбейте один яичный белок, добавьте одну столовую ложку меда и одну чайную ложку лимонного сока.

Полученную смесь нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Затем смойте маску теплой водой. Это средство эффективно очищает кожу, сужает поры и помогает уменьшить морщины.

Перед нанесением маски на лицо необходимо провести тест на аллергию. Для этого нанесите небольшое количество смеси на внутреннюю сторону локтя и подождите 30 минут. Если в течение этого времени не возникло покраснения или раздражения, маску можно наносить на лицо.