"Ваш сын неадекватный": Слава Демин рассказал, как учительница унизила его сына в школе

Блогер и радиоведущий Слава Демин рассказал о конфликте с учительницей своего сына. Педагог назвала ребенка неадекватным и обвинила Демина в том, что ребенок не учит его предмет.
Историей ведущий поделился на своей странице в Facebook.
Ведущий поделился с поклонниками историей, как учительница назвала его сына неадекватным. Это произошло во время телефонного разговора.
"Ваш сын неадекватен и не учит мой предмет" - сказала мне одна учительница по телефону. На что я ответил: "Вы не врач и не имеете права ставить диагнозы. Значит, вы его не заинтересовали так, чтобы он захотел учить ваш предмет", - рассказывает диалог Демин.
Он возмутился тем, что часто учителя перекладывают ответственность за свою работу на родителей. По его словам, задача педагога - сделать все, чтобы ребенок увлекся определенным предметом.
"И фраза "У меня таких 25 детей! Как я могу всем уделить внимание?" для меня не аргумент. Я всегда буду на стороне сына в этом вопросе. Ибо есть учителя, которые могут найти подход к каждому ребенку и их уроки обожают, а есть самовлюбленные лица, которые считают, что их слово - закон", - объясняет свою позицию блогер.
Слава Демин с сыном (фото: facebook.com/slavademin)
Стоит отметить, что не всем поклонникам Славы Демина пришлись по вкусу его убеждения.
Чем именно завершился конфликт, он не рассказал, но дал начало настоящей дискуссии. Однако большинство комментаторов все же приняли сторону Демина.
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