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Не стоит есть эти продукты на завтрак, чтобы не испортить работу желудка и кишечника

Фото: Какие продукты нельзя есть на завтрак (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Завтрак очень полезен для организма, ведь он дает силы и энергии почти на весь день. Медики рекомендуют не пропускать утреннюю трапезу и постараться выбрать для нее самые полезные продукты.

Какие продукты на завтрак употреблять нельзя, чтобы не нарушить работу желудка и кишечника, рассказала врач-терапевт Мария Вороненко.

Йогурт

Не стоит использовать йогурт для первой трапезы утром. Включите его в рацион через 2-3 часа после завтрака или съешьте его на ужин.

При употреблении йогурта или кефира натощак, бактерии, которые содержатся в этом продукте, сразу попадают в агрессивную кислую среду и моментально погибают, не успев добраться до желудка.

Бананы

В них содержится много магния, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Употребление бананов бесконтрольно, а также на голодный желудок, грозит нарушением кальциево-магниевого баланса.

Сырые овощи

В сырых овощах содержатся кислоты, которые буквально за несколько секунд могут вызвать раздражение оболочки желудка.

Поэтому, съеденные натощак помидор, огурец или капуста, могут принести проблемы или дискомфорт. Особенно людям с плохим пищеварением.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины и лимоны, которые попадают в ваш пустой желудок рано утром, могут спровоцировать аллергию или повысят в разы риск развития гастрита.

Быстрые завтраки

Завтрак из сладких хлопьев очень вреден для здоровья организма и стройной фигуры. В таких завтраках содержится много простых углеводов и сахара, которые резко повышают уровень сахара в крови. После такого завтрака чувство голода придет снова очень быстро.

Сладости

Ваша поджелудочная железа сразу после пробуждения не в состоянии выработать необходимое количество инсулина, которое понадобится для употребления сладких продуктов на завтрак. Это угрожает быстрым повышением сахара в крови.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые указали самое лучшее время для завтрака.

А еще рассказывали о том, какие важные правила в питании нужно соблюдать после 40 лет.

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