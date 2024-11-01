Стоит избавиться от "языкового мусора": какие три слова-паразита не существуют в украинском языке

Многие привычные слова могут казаться нормой в повседневном общении, но некоторые из них на самом деле не принадлежат к украинскому языку. Во время разговоров можно услышать слова-паразиты, которых на самом деле в нашем языке не существует. А вы их употребляете?

Каких слов-паразитов в украинском языке нет и чем их можно заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и преподавателя Александра Авраменко на канале в YouTube.

Языковед рассказал о словах-суржиках, которые мы используем часто, но даже не задумываемся, существуют ли они в украинском языке.

"Слова "співпадати" нет в украинском языке. Правильно "збігатися", и не "співпадіння", а "збіг", - объясняет Авраменко и приводит пример речевых ошибок.

"В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тож не получиться разом поїхати на море", - привел пример преподаватель.

В этом предложении есть еще две ошибки, которые часто допускают украинцы.

"Это противное "получається" надо заменять на "вийде". А слово-суржик "слідуючий" стоит заменить на "наступний", - объясняет языковед.

Он привел пример, как эта же фраза должна звучать правильно на украинском:

"Наступного року наші відпустки не збігаються. Тож не вийде поїхати разом до моря", - назвал правильный вариант Александр Авраменко.

Следует напомнить, что украинский язык происходит от праславянского, как и многие другие языки в Восточной Европе. Поэтому в нескольких языках может быть множество одинаковых слов.

К ним относятся слова, которые есть в украинском и русском языках. Эти лексемы имеют схожее звучание, но они разные по значению. Поэтому значения этих слов часто путают, и в результате возникает неправильное сочетание речевых элементов - суржик.