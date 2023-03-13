В Варшаве поставили на место "хорошего" россиянина, который "всей душой за Украину": детали инцидента

Что известно об инциденте

"В Варшаве зашли в украинский ресторанчик "Пьяная вишня". Стали делать заказ, а бармен и заявил: "Русских не обслуживаем!" Начали убеждать человека, что мы журналисты, всей душой за Украину и сами пострадали от бункерного мошенника, а у ответ - "Русских не обслуживаем!", - жалуется Канев.

Также журналист добавляет, что скандал они не стали поднимать, потому пошли в польский бар. При этом Канев подчеркнул, что ему "обидно" и к посту прикрепил свое фото на фоне заведения.

Отметим, что львовский бренд "Пьяная вишня" стал популярен по всей Украине, а со временем распространился и за границей. Заведения есть в Польше, Венгрии, Молдове и Румынии.

В Польше отказались обслуживать россиян в заведении "Пьяная вишня" (фото: facebook/Сергей Канев)

О журналисте Каневе известно, что ранее он работал в Центре управления расследованиями. В 2018 году он убегал из РФ, потому что его якобы собирались "обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина". Сейчас Канев пишет статьи для The Insider.

Как реагируют в соцсети на действия заведения

Пост журналиста вызвал волну комментариев у него на странице. Россияне сочувствуют Каневу, что возникла такая ситуация. Одни понимают причины такого поведения со стороны персонала украинского заведения, другие же пытаются обвинять украинцев в неправомерных действиях.

Некоторые даже советуют больше не общаться в Польше на русском языке или выдавать себя за другие национальности.

Что именно пишут люди в комментариях: