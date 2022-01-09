У Варшаві серед вулиці знайшли непритомну українку. Зверху на ній лежало чуже немовля

Відомо, що інцидент трапився серед ночі. На лежачу на землі жінку натрапили випадкові перехожі.

З'ясувалося, що жінка - громадянка України

Очевидці розповіли, що вона лежала між припаркованих авто і ні на що не реагувала. Дитина, одягнена в комбінезон, але без шапки, була на ній зверху.

Люди намагалися допомогти жінці. Як виявилося, вона була дуже п'яна і її ледь вдалося привести до тями. Пізніше з'ясувалося, що в крові у неї було 3 проміле алкоголю (приблизно 0,5 випитої горілки).

Медики, які прибули на виклик, не виявили загроз життю нетверезої громадянки і дитини.

Дитина виявилася чужою

Далі стало ще цікавіше. З'ясувалося, що жінка - не мати дитини, а тітка. Вона вийшла на прогулянку з 5-місячним племінником і перестала відповідати на дзвінки.

Коли мати дитини прибула на місце разом зі своїм чоловіком (обидва - громадяни України), то виявилося, що вони теж були напідпитку - у жінки було майже 1 проміле алкоголю, а у чоловіка - 1,5.

Тимчасово дитину вилучили з родини. Поки питання вирішується, українці, знайденій з дитиною без свідомості, загрожує до п'яти років позбавлення волі.