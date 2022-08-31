У Варшаві поліцейські грубо нахамили українцю: шокуюче відео викликало скандал

За словами потерпілого Павла Зубкова, який в Польщі займається доставкою їжі з піцерії, він припаркував свій автомобіль в недозволеному місці, і поліцейські вирішили оштрафувати хлопця. Але закінчилося все потоком нецензурної лайки на адресу українця.

Сам інцидент стався 26 серпня біля Алеї 3 Травня у Варшаві.

"Зізнаюся, що залишив машину на вулиці з заведеним двигуном, тому що у мене слабкий акумулятор. Однак ніщо не виправдовує поведінку поліцейських, що з'явилися на місці події", - розповів Павло журналістам.

Так, два правоохоронці стали виписувати кур'єру штраф, при цьому спілкувалися вульгарно, матюкалися, і погрожували молодій людині фізичною розправою.

Українець Павло Зубков зняв на телефон скандальну поведінку поліцейських у Варшаві (фото: wiadomosci.wp.pl)

Зокрема, звучали фрази "На*ер в Україну!", "Не подобається, так і в**буй в Україну!", "Я тобі зараз дам в рот" та інше.

Українець у підсумку заплатив штраф 250 злотих замість 600 злотих, які вимагали поліцейські. Запис спілкування хлопець виклав у TikTok, а пізніше кадри оприлюднило видання Wirtualna Polska, і справа викликала резонанс.

Як розповіли в Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки на сторінці в Facebook, у поведінці польських правоохоронців вбачається порушення норм Кримінального кодексу, про які вони вирішили повідомити прокуратуру та управління внутрішніх справ поліції.

Представник місцевої поліції підтвердив справжність запису. Також зазначається, що офіцери на даному відео вже ідентифіковані.

"Я можу визнати, що це поліцейські з нашого штабу. Командир вже прийняв рішення про порушення щодо них дисциплінарних проваджень", - запевнив інспектор Роберт Шумята.

Відео: у Варшаві поліцейські грубо хамили українцю і погрожували розправою