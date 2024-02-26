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Вандалы поиздевались над государственными флагами на мемориале павшим бойцам (видео)

Неизвестные изрезали государственные флаги в Днепре (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Неизвестные лица в центре Днепра, напротив здания городского совета, повредили государственные флаги и баннеры на Аллее Почета, которая является мемориальным комплексом, возведенным общественностью в память о погибших украинских военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу инициатора создания аллеи, военного медика Елены Мосийчук.

Неизвестные порзали государственные флаги

По словам защитницы, это второе за полторы недели надругательство над аллеей почета погибшим и государственной символикой.

Она отметила, что власти Днепра игнорируют действия вандалов. Елена также предположила, что мэрия имеет доступ к камерам и возможно "покрывает" злоумышленников.

"Местная власть не реагирует никак, местной власти вообще на*рать, что в Днепре работает группа сеператистов, имею вывод, что мэрия имеет доступ к камерам и возможно даже и сами знают, кто это делает, а значит работники являются пособниками врага", - написала Мосийчук.

"Теперь этим будет заниматься СБУ. Прошу СБУ (Служба безопасности Украины) обратить внимание на то, что в городе Днепр уже второй раз группа сеператистов оскверняет государственную символику под носом местной власти. Как город может держать оборону, когда в центре города под камеры спокойно работают враги?", - призвала военный медик.

Напомним, в конце января в городе Днепр родственники погибших военнослужащих и активисты создали на бульваре центрального проспекта место памяти, известное как Аллея Почета.

Они разместили здесь флажки с именами погибших, несколько больших флагов и баннер.

Недавно мы рассказывали, что УПЦ дала награду военному, но "передумала, потому что он - открытый гей.

Также адвокат ответил, может ли уехать за границу мужчина, жена которого имеет инвалидность.

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