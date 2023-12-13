Вампиры, свиньи и винил: 5 лучших ролей Тильды Свинтон

"Выживут только любовники" (Джим Джармуш, 2013)

Два хрупких и чувствительных вампиров, Адам и Ева, были любовниками на протяжении веков. Они - культурные интеллектуалы с всеобъемлющим пристрастием к музыке, литературе и науке, которые больше не убивают ради пропитания. Младшая вампирка Ава еще не научилась этому. Ее дикость пробудит в паре давно забытые инстинкты.

Белая аристократическая кожа, медитации и панк-рок, пластинки, темные очки и золотые балахоны. В этой роли вампирки и жены-музы нельзя представить никого, кроме Свинтона. В 2013 году она еще позволила показать свое обнаженное тело на экране, чувствует себя раскрепощенным и завораживает своими танцами.

"Окджа" (Пон Чжун Хо, 2017)

Милое кино об эксплуатации животных. Маленькая девочка Миджа живет со своим чудом животным, похожим на свинку, в поселке в Южной Корее. Но когда большая корпорация из Нью-Йорка узнает о чуде существо - они решают похитить его для исследований. Но маленькая Минджа не даст оскорбить своего друга и отчаянно пытается спасти Окджу.

Тильда Свинтон сыграла Люси Миранда - руководительницу корпорации зла, которая с милым лицом издевается над животными. Это еще одна сильная сторона актрисы - она умеет воплощать образы, в которых за улыбкой ангела скрыты все возможные демоны.

"Суспирия" (Лука Гуаданьньо, 2018)

Римейк классического Джалло 1977 года рассказывает об американке Сюзи (Дакота Джонсон), которая приезжает в Берлин для обучения в танцевальном мастерстве в известной балетной школе. С самого начала вокруг школы нависает таинственная атмосфера и дух соперничества. Но это не стереотипная история о подлости, а настоящий ведьм, где исчезают ученицы и скрываются темные ритуалы.

Тильда Свинтон сыграла мадам Бланш - сдержанную тренершу. Она курит сигарету в зале, муштрует балерин как солдат и когда начинает танцевать - образует атмосферу шаманства прямо на паркете.

"Память" (Апичатпонг Вирасетакул, 2021)

Фильм тайского режиссера был показан на Одесском международном кинофестивале в 2021 году. Это меланхолическая созерцательная лента о женщине, которая начинает слышно звуки в голове. Она не может понять, что это, но периодический стук извлекает ее из фантазий и возвращает в реальность. Она начинает исследовать окружающий мир, чтобы разобраться со своим внутренним.

Свинтон сыграла главную роль, которая ей подходит больше всего среди последних ее работ. Самое интересное она существует в джунглях Колумбии и, кажется, в кадре живет не как актриса, а как обычный человек, исследующий местность.

"Три тысячи лет желаний" (Джордж Миллер, 2022)

Этот фильм от режиссера "Безумного Макса: Дорога гнева" - камерная и в то же время фантастическая история о любви между британской исследовательницей сюжетов и Джином (Идрис Эльба), которого она случайно встречает в своем гостиничном номере. Она купила лампу, в которой он был закрыт много тысячелетий. Они вместе пытаются придумать какие желания должна загадать ученая, но она решает остаться с крепким мужчиной на всю жизнь.

Снова Свинтон играет ученую. Только если в "Памяти" она ею становится на протяжении фильма, то в ленте Миллера Алитея Бинни все глубже уходит от науки в фантазию. Кино немного карикатурное, немного наивное, но во многом волшебное.