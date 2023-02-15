Валерий Маркус сказал о женитьбе и разбил тысячи сердец украинок

Маркус опубликовал фото, на котором он на руках держит кота.

"Женюсь", - подписал фото военный.

Валерий Маркус заявил, что женится (instagram.com/valerii_markus)

На самом же деле об избраннице знаменитого военного ничего не известно. Возможно, он просто пошутил.

Добавим, что сообщение военного собрало много лайков и комментариев.

Валерий Маркус заявил, что женится (скриншот)

Как отреагировали украинки

Новость Маркуса очень шокировала украинок. Под фото они писали, что радуются за него, но не искренне. Также советуют ему еще подумать над своим решением.

Отписываюсь;

Падал безжалостный град, била молния. Маркус сегодня сказал, что хочет жениться;

Утро начиналось так хорошо. Радуюсь, но не искренне;

Ну ничего, будем жить втроем;

Одним постом разрушил надежды женщин;

Девочки наверняка уже в монастырь ушли;

Девушки, расходимся;

Что сделать, чтобы занять ее место?;

Это какая-то "спецоперация" по убийству женских сердец;

Жестоко ты с девушками;

Думаю претенденток еще много, не спеши.

Отметим, что родился автор знаменитой книги "Следы на дороге" в Николаевской области.

В 2014 году Маркус попал на фронт, сражался под Славянском. Через два года на передовой у Валерия истек контракт, но он принял решение продолжить борьбу с оккупантами.

Сейчас он снова в ВСУ. Его физическая форма и боевой дух - предмет захвата многих украинок.

Валерий Маркус (instagram.com/valerii_markus)