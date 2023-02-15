Валерий Маркус сказал о женитьбе и разбил тысячи сердец украинок

Украинский военный, писатель и блогер Валерий Маркус покорил сердца всех украинок. Однако, секс-символ украинской армии заявил, что женится.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Маркус опубликовал фото, на котором он на руках держит кота.
"Женюсь", - подписал фото военный.
На самом же деле об избраннице знаменитого военного ничего не известно. Возможно, он просто пошутил.
Добавим, что сообщение военного собрало много лайков и комментариев.
Новость Маркуса очень шокировала украинок. Под фото они писали, что радуются за него, но не искренне. Также советуют ему еще подумать над своим решением.
Отметим, что родился автор знаменитой книги "Следы на дороге" в Николаевской области.
В 2014 году Маркус попал на фронт, сражался под Славянском. Через два года на передовой у Валерия истек контракт, но он принял решение продолжить борьбу с оккупантами.
Сейчас он снова в ВСУ. Его физическая форма и боевой дух - предмет захвата многих украинок.
Валерий Маркус (instagram.com/valerii_markus)
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