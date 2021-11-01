Валерій Харчишин розповів про хворобу сина: "це страшніше, ніж смерть"

Про хворобу сина

"Я думав страшніше смерті нічого немає, але це набагато важче. Багато проблем в нашому роді у чоловіків. Твій син залишається з тобою вдома, але це не та людина, яку ти знаєш. Зрештою залишається тіло, а душа ... він просто йде", - розповів артист.

Харчишин зазначив, що син хворіє вже 3 роки, пішов четвертий рік.

"Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоїх спогадах одна, а приходиш додому - це інша людина. З неї просто витягли всі зсередини", - додав він.

Валерій Харчишин на проєкті "Битва екстрасенсів" (скріншот з відео)

Про аварію, яка стала другим днем народження

24 вересня Валерій поспішав на своєму авто в пологовий будинок. Того дня його дружина народила другого сина. Артист був дуже втомленим через те, що мало спав і просто заснув за кермом. Результатом цього стало ДТП.

Аварія була сильною, і машина повністю була знищена. Один з лікарів навмання визначив, що у Харчишина розірвана нирка і кров йде в черевну порожнину.

"Вважаю це ДТП своїм другим днем народження. Я це сприйняв як урок і змінив своє життя. Якщо будеш робити щось якісно і від усього серця, тобі і матеріальне знайдеться", - сказав артист.

Валерій Харчишин на проєкті "Битва екстрасенсів" (скріншот з відео)

Про дві найболючіші смерті в житті

Харчишин зізнався, що йому було дуже сумно, коли покінчив з життям його близький друг, з яким вони дружили 12 років і співали разом у хорі. Також у житті була ще одна трагедія, коли від раку помер брат Василь. У нього була лімфома крові.

Відео з Харчишиним на проєкті "Битва екстрасенсів" можна переглянути за цим посиланням.