Валентин Гафт помер від інсульту: найяскравіші ролі легендарного актора

Валентин Гафт помер 12 грудня вранці у себе вдома в Москві (РФ) від інсульту, який 85-річний легендарний радянський і російський актор театру і кіно переніс кілька років тому і відновлювався увесь цей час.

Про це повідомила дружина актора, народна артистка РФ Ольга Остроумова, передає Telegram-канал Mash.

"Інсульт у нього був рік тому, навіть більше. Це наслідки інсульту, наслідки і все інше", - сказала вона.

Прощання з театральним режисером, поетом і письменником відбудеться в театрі "Современник" у вівторок, 15 грудня, розповів директор театру.

Поховають Гафта на Троєкуровському кладовищі на Алеї акторів.

Валентин Йосипович близько двох років тому через прогресуючу хворобу Паркінсона виявився буквально прикутим до інвалідного крісла.

Валентин Гафт на церемонії вручення державних нагород РФ до 2016 року (фото: kremlin.ru)

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року в Москві в єврейській сім'ї, яка приїхала з Прилук під Черніговом. Почав займатися самодіяльність ще в школі, грав у виставах. Після закінчення Школи-студії МХАТ став виступати на театральній сцені, а потім почав зніматися в кіно. Його кіно-дебют відбувся в 1956 році в картині "Вбивство на вулиці Данте".

Валентин Гафт (фото: кадр з фільму)

Гафт користувався великою популярністю в ролях "кінолиходіїв", маючи яскраво виражену негативну харизму.

Серед найяскравіших його ролей можна виділити картини Ельдара Рязанова "Гараж", "Небеса обітовані", "Про бідного гусара замовте слово".

Відео: Валентин Гафт у фільмі "Гараж"

Валентин Гафт був одружений тричі. Його перша дружина - манекенниця Олена Ізергіна, друга - балерина Інна Єлісєєва, і третя - Ольга Остроумова. Мав двох дітей: доньку Ольгу (від другого шлюбу) і позашлюбного сина Вадима Нікітіна.

Відео: Валентин Гафт у фільмі "Про бідного гусара замовте слово"

Нагадаємо, що після анексії Криму Міністерство культури України включило Валентина Гафта до списку російських діячів культури, які публічно засудили дії Кремля. Однак незабаром актор заявив, що вважає себе "путінцем" і схвалює його політику. Після цього актор потрапив у список осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. У 2016 році СБУ заборонила Гафту в'їзд до України терміном на 5 років.