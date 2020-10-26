Вакцину від COVID-19 будуть випробовувати багато років: вчені зробили уточнення

Вчені відзначають, що випробування вакцин можуть зайняти більше часу, ніж повідомлялося раніше. Пов'язано це з тим, що висновки, зроблені про ефективність вакцини, не можуть безпосередньо застосовуватися до тих груп людей, які виключені з випробувань. Так, дослідники прогнозують, що випробування вакцин можуть тривати протягом декількох років, пише Science Alert.

Як повідомляється, поки що неможливо сказати, чи захищає вакцина від важкого перебігу коронавірусу або смертельного результату. Дослідники уточнюють, що на поточний момент випробування говорять про позитивні результати – набагато менше людей вмирає від хвороби. Проте кількість випадків важкого перебігу хвороби практично не змінилася.

Однією з проблем вакцини є те, що на третьому етапі випробувань критично не вистачає добровольців з хронічними хворобами, а також літніх людей з ослабленою імунною системою. Це означає, що висновки, зроблені про ефективність вакцини, не можуть безпосередньо застосовуватися до тих категорій людей, які не брали участь у випробуваннях.

На поточний момент вчені відзначають, що винайдені вакцини можуть зменшити симптоматику COVID-19 у здорових дорослих. При цьому вплив на літніх людей також є: вакцинація населення від 18 до 55 років може знизити ризик зараження вразливих груп.

Кінець кінцем, тільки коли вакциноване все населення, можна визначити точну ефективність вакцини. Тому очікується, що випробування коронавірусної вакцини будуть тривати протягом багатьох років, і кожне з них буде сприяти нашому розумінню того, як контролювати цей вірус.

Нагадаємо, що раніше у ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19. В організації зазначили, що це може статися до грудня цього року.

Крім того, 18 вересня Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.

А в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.