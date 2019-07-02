Вакцинуватися треба всім: Супрун розповіла про жахи зараження правцем

Уляна Супрун повідомила, що вакцинація - єдиний спосіб уберегтися від хвороби
Уляна Супрун розповіла про жахи зараження правцем і порадила всім українцям обов'язково вакцинуватися. Це єдиний спосіб уберегтися від інфекційної хвороби. Влітку особливо зростають ризики заразитись правцем. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.
Супрун навела як приклад історію з 12-річним хлопчиком, який впав на вулиці і поранив коліно. Через 20 днів дитину забрали до лікарні, діагностували правець. У цієї хвороби є особливість - посмикування м'язів ніг.
Уляна повідомила важливі факти про це захворювання:
Супрун зазначила, що досі існують люди, які вірять в те, що вакцини не працюють, а власний імунітет може захистити від усіх хвороб. Потрібно тільки перехворіти. Науці давно відомо, що це не так.
Як раніше ми повідомляли, Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про ягоди, а також дала відповідь на хвилюючі питання щодо смачних плодів.
До речі, Супрун розвіяла міфи про популярні добавки.
А також про те, що батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.