Вакцинуватися від COVID-19 можна поза чергою невикористаними дозами: хто в списку

Вакцинуватися від коронавірусу на першому етапі імунізації можуть не лише медпрацівники, що працюють з ковідними хворими, але й інші особи. Такий виняток робитимуть у разі невикористаних доз з флакону.

Кому дозволено вакцинуватися поза чергою:

учасникам бойових дій на Донбасі,

народним депутатам України,

керівникам центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я державних адміністрацій,

головним державним санітарним лікарям,

лідерам і представникам релігійних організацій,

видатним письменникам, журналістам, спортсменам, музикантам, акторам, співакам, іншим діячам сфери культури, які старше за 60 років.

"Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто із громадських діячів зможе вакцинуватись. Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов’язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз", - пояснив Ляшко.

Він уточнив, що ті, хто вакцинуватиметься поза чергою, обов'язково отримають щеплення вчасно у термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини (протягом шести годин з моменту відкриття флакону).

23 лютого в Україну було доставлено 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 Covishield розробки AstraZeneca. Першим вакцинувався 24 лютого лікар з Черкаської області.