Вакцинуватися від COVID-19 можна поза чергою невикористаними дозами: хто в списку

Вакцинуватися від коронавірусу на першому етапі імунізації можуть не лише медпрацівники, що працюють з ковідними хворими, але й інші особи. Такий виняток робитимуть у разі невикористаних доз з флакону.
Про це розповів заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.
"Коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто із громадських діячів зможе вакцинуватись. Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації протягом часу до моменту обов’язкової утилізації залишків від оголошення наявності таких доз", - пояснив Ляшко.
Він уточнив, що ті, хто вакцинуватиметься поза чергою, обов'язково отримають щеплення вчасно у термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини (протягом шести годин з моменту відкриття флакону).
23 лютого в Україну було доставлено 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 Covishield розробки AstraZeneca. Першим вакцинувався 24 лютого лікар з Черкаської області.
Зазначимо, що на ситуацію, коли залишки вакцини викидають на смітник звернула увагу лікар з Чернівців Ольга Кобевко. Згодом Максим Степанов пояснив це світовою практикою.
Після цього почали з'являтися відомості й про публічних осіб, які вакцинувалися, хоча й не належать до тих, хто в першій черзі вакцинації: Володимир Зеленський, Максим Степанов, Віктор Ляшко, Алла Мазур та інші.