Вакцинувати будуть не всіх українців: кому можна не робити щеплення

В Україні вакцинація повинна початися в середині 2021 року. Однак робити її будуть не всім. Лікарі-епідеміологи сходяться на думці, що до того моменту перехворіє та набуде імунітет певна кількість осіб – близько 10-20% населення. На думку лікаря Алли Мироненко, тих, хто має діагноз "коронавірус" або раніше переніс цю інфекційну хворобу, зобов'язувати робити щеплення не повинні.

Фахівець заявила, що в цій процедурі немає ні потреби, ні користі. Тим, хто володіє природно набутим імунітетом від інфекції вводити антитіла просто марно. Таку думку лікар-вірусолог Алла Мироненко заявила в коментарі ГолосUA. Також медик додала, що від щеплень можна позбавити ще одну велику вікову групу.

"Все населення вакцинувати не потрібно. Наприклад, дітей. В основному вони легко переносять вірус. У них це проходить, як легка застуда. Тому немає сенсу їх прищеплювати", – додала лікар.

Медиків зараз більше хвилює інше питання: як організувати саму вакцинацію, адже температура зберігання вакцини -70 градусів, а вона поставляється партіями.

"Також потрібно скласти план, хто буде приходити на вакцинацію. Наприклад, якщо в упаковці 10 флаконів, то при їх розморожуванні потрібно відразу ж прищепити 10 осіб. Це колосальна організаційна робота. Поки не розумію, хто це повинен робити. Медики зараз дуже завантажені. Санепідемстанція ліквідована. Виникає питання, хто цим займеться", – підкреслює експерт.

Медик також назвала групи українців, які будуть прищеплювати першими.

"В першу чергу потрібно вакцинувати людей старшого віку, медпрацівників та громадян, які працюють з людьми. Наприклад, вчителів, поліцейських і працівників сфери послуг", – сказала фахівець.

Нагадаємо, що раніше лікар розповідала, чи можна відразу підчепити грип та COVID-19.

До цього лікар-вірусолог Алла Мироненко розповіла, як зупинити епідемію коронавірусу в Україні.