Вакцинованим від COVID-19 зроблять подарунок до Дня Незалежності

Для того, щоб отримати квиток потрібно зробити щеплення в центрах масової вакцинації. Як саме будуть давати безкоштовні "проходки" Ляшко не уточнив.

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК Олімпійський", – сказав він.

Також Ляшко закликав усіх, хто ще не зробив щеплення, переглянути своє ставлення до вакцинації, бо це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби.

Для довідки

Концерт до Дня Незалежності пройде 24 серпня на НСК Олімпійський у Києві. Ціна квитків стартує від 299 гривень і закінчується 2700. На концерті співатиме для українців: ВВ, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи, Софія Ротару, Олег Винник, Скрябін, Jamala, Monatik та інші.