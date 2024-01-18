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Вакцины, которыми мы прививались раньше, не сработают против Омикрона, - Голубовская

Фото: Голубовская сделала заявление о штамме Омикрон (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Вакцины от COVID-19, например Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna, которыми украинцы прививались в разгар пандемии, не сработают против новых штаммов коронавируса, в том числе и против Омикрона.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала известная инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Что сказала Голубовская об Омикроне

По ее словам, вакцинироваться против "ковида" сегодня целесообразно лишь двухвалентной вакциной, то есть той, которая содержит и Омикроновый компонент.

"Все остальные вакцины уже запрещены к применению во всем мире, потому что они неэффективны", – подчеркнула она.

При этом даже вакцины, содержащие Омикроновый компонент, могут "ускользать от иммунитета".

"Но если вакцина не содержит Омикронового компонента, то я не вижу смысла ею вакцинироваться вообще. Так же не видит смысла и FDA (Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США) – они запретили применять такие вакцины", – сказала профессор.

Вместе с тем, она добавила, что вакцинироваться нужно все равно. Особенно это касается людей из групп риска. Но это нужно "в основном для того, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания".

 

Ранее Голубовская рассказала,каких инфекций ждать украинцам.

Напомним, что инфекционист Голубовская рассказала, чем сейчас коварен коронавирус.

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Ольга Голубовская