Вакцины, которыми мы прививались раньше, не сработают против Омикрона, - Голубовская

Что сказала Голубовская об Омикроне

По ее словам, вакцинироваться против "ковида" сегодня целесообразно лишь двухвалентной вакциной, то есть той, которая содержит и Омикроновый компонент.

"Все остальные вакцины уже запрещены к применению во всем мире, потому что они неэффективны", – подчеркнула она.

При этом даже вакцины, содержащие Омикроновый компонент, могут "ускользать от иммунитета".

"Но если вакцина не содержит Омикронового компонента, то я не вижу смысла ею вакцинироваться вообще. Так же не видит смысла и FDA (Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США) – они запретили применять такие вакцины", – сказала профессор.

Вместе с тем, она добавила, что вакцинироваться нужно все равно. Особенно это касается людей из групп риска. Но это нужно "в основном для того, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания".