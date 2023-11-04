Вакцинация от гепатита А. Где в Киеве сделать прививку и сколько это стоит

Что нужно знать о вакцинации против гепатита

В Минздраве отмечают, что вакцинация против вирусного гепатита А не обязательна, но рекомендована и разрешена даже для детей от 1 года. Прививку проводят в два этапа с интервалом в 6 месяцев.

"В Украине для профилактики гепатита А используют две бельгийские вакцины: Хаврикс и комбинированную вакцину Твинрикс. Последняя защищает от гепатита А и В. Если человек раньше не был привит от гепатита В, то лучше выбрать Твинрикс", - говорит столичный семейный врач Алексей Костюшенко.

По его словам, сейчас с вопросом вакцинации против гепатита А обращаются редко, даже несмотря на вспышку болезни.

"Думаю, что это из-за низкой осведомленности населения. В новостях много пишут о том, что есть вспышка гепатита А, но что делать, чтобы уберечь себя от этого заболевания, не говорят. Поэтому о вакцине мало кто знает", - добавляет врач.

Инфекционист Юрий Сухов считает, что массового заражения гепатитом А среди взрослых населения не будет, но некоторым украинцам целесообразно вакцинироваться.

"Большинство людей уже переболели этой инфекцией и даже сами об этом могут не знать, поэтому большой вспышки быть не может. Иммунитет в 99% случаев - пожизненный", - говорит Сухов.

Также врач объясняет, что перед вакцинацией целесообразно сдать кровь на вирус гепатита А (AgG или суммарные) и проверить, болел ли человек. Такой анализ стоит менее 360 грн.

"И если вы не болели, тогда стоит сделать вакцинацию. Через 3-4 месяца после прививки врачи сделают контроль, возник ли достаточный иммунитет. Он будет действовать 10 лет, хотя я бы посоветовал обследовать человека через 5 лет. В большинстве случаев не нужно делать ревакцинацию", - говорит инфекционист.

Сколько стоит вакцина и где сделать прививку

Стоимость вакцинации в столичных клиниках сильно отличается. Она зависит от вида препарата - цена за дозу Хаврикс стартует от 969 грн, а Твирнрикс - от 1480 грн, но следует учесть, что придется еще заплатить за осмотр врача перед прививкой.

"Количество запросов в последние дни увеличилось, постоянно спрашивают вакцины - такого не было в течение года. У нас в наличии есть комплексная вакцина Твирнрикс - она идет от гепатита А и В. Она стоит 1830 грн. В комплексе с консультацией педиатра или терапевта - 2830 грн", - рассказали в столичной клинике "Медиком".

В медучреждении отметили, что вакцинировать человека можно сразу в день обращения.

"Люди обращаются с запросами по вакцинации, но какого-то повышенного спроса мы сейчас не имеем. Пока у нас есть только детская вакцина Хаврикс, а взрослую вакцину мы ожидаем. Если есть запросы на вакцинацию, то мы берем контакты желающих и записываем в список ожидания. Стоимость вакцины составляет 969 грн, и еще обязательно нужно пройти осмотр у врача за 829 грн", - заявили в столичной клинике Denis.

Стоимость вакцинации против гепатита А в Киеве очень отличается (скриншот)

Стоимость вакцинации против гепатита А препаратом Твинрикс в Клинике выходного дня стоит - 1480 грн, в Оксфорд-Медикал - 1510 грн, в Kinder Klinic - 1780 грн. При этом во всех этих клиниках не предлагают вакцинацию препаратом Хаврикс.

Как подготовиться к вакцинации и кому она противопоказана

Во время вакцинации человек должен быть здоровым и не иметь никаких признаков респираторных болезней. Если он недавно болел, то с момента выздоровления после серьезного заболевания должно пройти не менее 2 недель.

Также за 3 дня до введения препарата следует отказаться от употребления алкоголя и новых продуктов.

"Прививка против гепатита А безопасна, но все же есть несколько ситуаций, когда нельзя ее делать. А именно во время острого инфекционного заболевания или обострения хронической болезни. А также если была тяжелая аллергическая реакция на предварительную прививку", - объясняет Костюшенко.