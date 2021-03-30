Вакцинація в Україні: медики розповіли про нові побічні ефекти від Covishield

Експерти проаналізували побічні ефекти від щеплень від коронавірусу в період з 24 лютого по 28 березня. Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35%.

При цьому переважна кількість випадків (92,8%) являли собою несерйозні побічні реакції.

Поширені побічні ефекти

розлади в місці уколу (65,73%);

розлади з боку опорно-рухового апарату (12,98%);

неврологічні розлади (11,96%);

шлунково-кишкові розлади (3,48%);

Імунні розлади і розлади шкіри (1,78%);

Інші розлади (1,27%).

Інфографіка (facebook.com/dec.gov.ua)