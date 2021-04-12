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Вакцинація в Україні: кому не потрібно записуватися на щеплення самостійно

Автор: Анна Шиканова

Вакцинація в Україні продовжується і найближчими днями прищеплювати українців почнуть препаратом Sinovac. Ця вакцина вже пройшла лабораторний контроль і її почали відвантажувати в регіони.

У МОЗ розповіли, кому не потрібно самостійно записуватися на вакцинацію від коронавірусу, оскільки це повинні зробити роботодавці.

Як пояснили в міністерстві, роботодавці повинні зареєструвати своїх працівників на вакцинацію в таких сферах:

  • Медицина
  • Освіта
  • Військовослужбовців
  • Фахівці соціальної сфери
  • Працівники, мешканці інтернатів, будинків для людей похилого віку
  • Працівники структур державної безпеки, МВС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ДСНС, ДПСУ.

Перед тим, як керівники установ сформують списки працівників на вакцинацію, до них повинні звернутися регіональні координатори з вакцинації з інформацією про початок щеплень для цільової групи.

Далі керівники установ передають сформовані списки регіонального координатора, готують приміщення для вакцинації та домовляються про час і місце візиту мобільної бригади.

"Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я", - зазначили в МОЗ.

Крім того, на даному етапі вакцинацію роблять також священнослужителям і жителям України, які досягли 80 років.

Вакцинація в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що південноафриканський штам COVID-19 виявився стійкий до вакцини Pfizer.

А також повідомляли про те, кого будуть в Україні вакцинувати препаратом Sinovac і коли почнуть.

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Новини України Вакцина від коронавірусувакцинація
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