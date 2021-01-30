Лікар розповіла, кому може зашкодити вакцина від COVID-19

Вакцинація від коронавіруса в Україні (ілюстративне фото: canva.com)

Вакцинація після перенесення коронавірусної інфекції в тяжкій формі може служити додатковим навантаженням на організм. При такому анамнезі робити щеплення не бажано і може бути навіть небезпечно. Яка вакцина краще, а також, коли варто робити щеплення проти COVID-19, розповіла лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Оксана Виговська.

Медик в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що люди, які вже перехворіли на коронавірус, не повинні щепитися від інфекції.

"В цілому в Україні така ситуація, що практично кожна друга людина не є прихильником вакцинації. Мова йде про щеплення проти різних захворювань, в тому числі й проти COVID-19. З цим пов'язано багато різних факторів, в першу чергу це недовіра до якості вакцини. Я і моя сім'я перехворіли, це моя позиція – я вважаю, що люди, які перехворіли COVID-19, особливо важкими формами, і мають захисні антитіла, не повинні щепитися, оскільки це зайве навантаження на імунну систему", - сказала Виговська.

Лікар підкреслює, що при фінансовій можливості, варто обирати більш дорогу і якісну вакцину.

"Я б дивилася на свою фінансову ситуацію. Якщо є можливість – краще робити щеплення вакцинами, що демонструють більшу ефективність. Якби не було фінансової можливості, я б прищеплювалася будь-якою вакциною, яку держава має можливість забезпечити. Треба розуміти, що у нас рівень захворюваності стабільний і невисокий, це хороший момент для проведення масового щеплення, і треба ним користуватися", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні буде безкоштовною.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцина буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Також Ляшко розповів, що в Україні можлива ситуація, коли одночасно будуть доставлені вакцини Pfizer і китайська Sinovac. В першу чергу для вакцинації медпрацівників будуть використовувати Pfizer.