Вакцинация против гриппа: можно ли делать прививку при повышенной температуре?

Когда нельзя делать вакцинацию

По словам врача, противопоказанием является анафилактическая реакция на предыдущие дозы вакцин. Других таких серьезных противопоказаний не существует.

Если у человека острое заболевание, тяжелая респираторная инфекция, то стоит подождать, пока человек выздоровеет.

Однако, даже наличие легкого повышения температуры не является противопоказанием к вакцинации против гриппа. То есть на самом деле они очень ограничены.

Все вирусы могут менять свои свойства, но грипп меняется чаще всего. Поэтому ежегодно появляются новые вирусы и вакцины.

Другие вирусы также циркулируют, они тоже могут меняться, но не настолько и не так часто, как вирус гриппа.

Прививки можно делать в разгар сезона гриппа, даже если вы еще не заболели. Важно, чтобы на момент вакцинации человек чувствовал себя хорошо и не имел острых инфекционных заболеваний.

Важно понимать, если делать ежегодно вакцинацию, то иммунная память будет лучше тренирована. Тогда человек будет лучше защищен от гриппа по сравнению с теми, которые один раз сделали прививки против гриппа.

Кто в группе риска заболеть гриппом

К группе риска заболеть гриппом и его осложнениями относятся:

дети до 5 лет, особенно до 2 лет

пожилые люди (старше 65 лет)

беременные женщины

люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, астма, сахарный диабет, болезни легких, хронические заболевания почек

лица с ослабленным иммунитетом, в частности из-за приема иммунодепрессантов или после трансплантации органов

медицинские работники, которые часто контактируют с больными.

люди, которые живут в больших коллективах, например, в детских садах, школах, интернатах

Эти категории людей имеют больший риск развития тяжелых форм гриппа и осложнений, поэтому для них вакцинация особенно важна.

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