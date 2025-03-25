Вакцинация против гриппа: можно ли делать прививку при повышенной температуре?

Наиболее эффективной защитой против гриппа и возможных осложнений является вакцинация. Но можно ли делать прививку, если у человека повышенная температура? Известно все возможные последствия для организма.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха.
По словам врача, противопоказанием является анафилактическая реакция на предыдущие дозы вакцин. Других таких серьезных противопоказаний не существует.
Если у человека острое заболевание, тяжелая респираторная инфекция, то стоит подождать, пока человек выздоровеет.
Однако, даже наличие легкого повышения температуры не является противопоказанием к вакцинации против гриппа. То есть на самом деле они очень ограничены.
Все вирусы могут менять свои свойства, но грипп меняется чаще всего. Поэтому ежегодно появляются новые вирусы и вакцины.
Другие вирусы также циркулируют, они тоже могут меняться, но не настолько и не так часто, как вирус гриппа.
Прививки можно делать в разгар сезона гриппа, даже если вы еще не заболели. Важно, чтобы на момент вакцинации человек чувствовал себя хорошо и не имел острых инфекционных заболеваний.
Важно понимать, если делать ежегодно вакцинацию, то иммунная память будет лучше тренирована. Тогда человек будет лучше защищен от гриппа по сравнению с теми, которые один раз сделали прививки против гриппа.
К группе риска заболеть гриппом и его осложнениями относятся:
Эти категории людей имеют больший риск развития тяжелых форм гриппа и осложнений, поэтому для них вакцинация особенно важна.
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