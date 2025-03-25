Вакцинация против гриппа: можно ли делать прививку при повышенной температуре?

Наиболее эффективной защитой против гриппа и возможных осложнений является вакцинация. Но можно ли делать прививку, если у человека повышенная температура? Известно все возможные последствия для организма.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха.

Когда нельзя делать вакцинацию

По словам врача, противопоказанием является анафилактическая реакция на предыдущие дозы вакцин. Других таких серьезных противопоказаний не существует.

Если у человека острое заболевание, тяжелая респираторная инфекция, то стоит подождать, пока человек выздоровеет.

Однако, даже наличие легкого повышения температуры не является противопоказанием к вакцинации против гриппа. То есть на самом деле они очень ограничены.

Все вирусы могут менять свои свойства, но грипп меняется чаще всего. Поэтому ежегодно появляются новые вирусы и вакцины.

Другие вирусы также циркулируют, они тоже могут меняться, но не настолько и не так часто, как вирус гриппа.

Прививки можно делать в разгар сезона гриппа, даже если вы еще не заболели. Важно, чтобы на момент вакцинации человек чувствовал себя хорошо и не имел острых инфекционных заболеваний.

Важно понимать, если делать ежегодно вакцинацию, то иммунная память будет лучше тренирована. Тогда человек будет лучше защищен от гриппа по сравнению с теми, которые один раз сделали прививки против гриппа.

Кто в группе риска заболеть гриппом

К группе риска заболеть гриппом и его осложнениями относятся:

дети до 5 лет, особенно до 2 лет

пожилые люди (старше 65 лет)

беременные женщины

люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, астма, сахарный диабет, болезни легких, хронические заболевания почек

лица с ослабленным иммунитетом, в частности из-за приема иммунодепрессантов или после трансплантации органов

медицинские работники, которые часто контактируют с больными.

люди, которые живут в больших коллективах, например, в детских садах, школах, интернатах

Эти категории людей имеют больший риск развития тяжелых форм гриппа и осложнений, поэтому для них вакцинация особенно важна.

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