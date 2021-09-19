Вакцинація допоможе не всім: хто краще за всіх захищений від коронавірусу

За словами фахівця, найнадійніший захист від коронавірусу мають ті, хто вже переніс захворювання. І цей захист може бути кращим, ніж у тих, хто вакцинований.

"Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів - це гарантія того, що ніхто не буде хворіти? Це висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, і Ізраїль показав, що навіть третя доза – це не виняток з правил. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит – він може бути й природним, і штучним. Перехворіли захищені набагато краще вакцинованих. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі. Серед вакцинованих треба знаходити не відповіли, І перед ними ставити питання про третю дозу", - вважає Волянський.

Також імунолог зазначив, що вакцинацією зараз потрібно в першу чергу захищати найвразливіших.

"Ми поставили тимчасові маркери: перший етап, другий... з 20 липня ми вакцинували всіх охочих. При цьому у віковій групі 80 + лише 8% вакцинованих двічі. Тобто тих, хто зараз хворіють і вмирають, ми їх не захистили, тому що не було маркерів, як робила Європа", - пояснив фахівець.