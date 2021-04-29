Вакцинація від коронавірусу: українцям нагадали про прості правила і побічні ефекти

Жителям України, яким зробили перше щеплення від коронавірусної інфекції, необхідно берегтися від стресів і зайвих навантажень. Крім того, потрібно добре харчуватися.

Про це в програмі "Сьогодні День" розповіла радник міністра охорони здоров'я Наталія Виноград на телеканалі " Україна 24 ".

Експерт зазначила, що після щеплення людям рекомендується обмежити спілкування з хворими, у яких є будь-які ознаки інфекційної хвороби. Також потрібно постаратися обмежити себе від сильних навантажень. Йдеться про стресові, психоемоційні, а також важкі фізичні навантаження.

Що ж стосується харчування, то воно повинно бути хорошим і складатися з вітамінів і білків. Це дуже важливо, оскільки у людини, яка зробила щеплення від COVID-19, повинна сформуватися хороша імунна відповідь.

Також можливі побічні реакції при щепленні. Це може бути загальне відчуття дискомфорту. Деякі можуть відчути свербіж або біль, в місці, де зробили укол.

Крім того, можливі появи головного болю, втоми і розбитості. Але це все проходить саме по собі і ніяких додаткових препаратів вживати не треба.

У рідкісних випадках трапляється таке, що у людей після щеплення з'являється біль в м'язах або суглобах. При цьому в більшості випадків у людей немає ніяких подібних відчуттів.