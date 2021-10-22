Вакцинація від коронавірусу в Україні: що потрібно знати і які брати документи

Вакцинація від коронавірусу набирає обертів, і українці почали частіше звертатися за отриманням щеплення. Дехто коливається, оскільки бояться побічних ефектів і не знають, як проходить процедура вакцинації.
Що потрібно знати про вакцинацію від коронавірусу, які будуть потрібні документи і які є протипоказання – читайте в матеріалі нижче.
Зробити щеплення в Україні можна в багатьох місцях. Пункти вакцинації розгорнули в ТРЦ, на стадіонах, з 21 жовтня – на залізничних вокзалах. У кожній поліклініці є пункт вакцинації, записатися можна онлайн або зателефонувати своєму сімейному лікарю. У пунктах вакцинації приймають всіх бажаючих від 18 років.
Також в Україні працюють мобільні бригади вакцинації - записатися на таке щеплення можна у сімейного лікаря.
Знайти найближчий пункт вакцинації можна в єдиній медичній системі HELSI.
Все, що вам потрібно мати з собою для вакцинації – це паспорт та ідентифікаційний код. Бажано мати з собою ручку, щоб заповнити форму – її видають на місці. Декларація з сімейним лікарем або інші документи вам не знадобляться.
Якщо ви недавно перехворіли на коронавірус або ще хворієте і раніше не отримували щеплення – відкладіть вакцинацію на кілька місяців. Проконсультуйтеся з лікарем, коли можна зробити щеплення після хвороби.
Якщо у вас висока температура (вище 38) – відкладіть вакцинацію до стабілізації вашого самопочуття.
Якщо ви перехворіли COVID-19 після введення першої дози - відкладіть введення другої вакцини на кілька місяців.
Якщо ви приймаєте препарати або лікування, які впливають на імунну систему – проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Якщо у вас є проблеми зі згортанням крові – попередьте медиків про це. У таких ситуаціях лікарі повинні використовувати голку меншого розміру і після введення потрібно сильно натиснути на місце уколу.
Єдиним протипоказанням в щепленні є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини. Йдеться про алергічну реакцію на один з компонентів вакцини й така алергія зустрічається у 0,01% людей. Перед вакцинацією вам потрібно повідомити медикам, що ви алергік.
Варто відзначити, що харчові та сезонні алергічні реакції не є протипоказанням.
Також не можуть стати протипоказанням для вакцинації:
Такі пацієнти входять до групи ризику і їм потрібно вакцинуватися в першу чергу. Обов'язково потрібно вакцинуватися людям похилого віку.
Такі реакції допустимі та проходять протягом декількох днів. Щоб полегшити стан, медики рекомендують випити знеболюючий препарат і виспатися.
Якщо прояв цих симптомів триває і через три дні після вакцинації, стан не поліпшується, а погіршується – негайно зв'яжіться з сімейним лікарем.
Ні, після введення вакцини ви можете продовжувати займатися своїми звичайними повсякденними справами. Медики рекомендують після введення першої та другої дози вакцини деякий час не відвідувати багатолюдні місця і використовувати захисні маски.
Так, можна. Вакцинація не дає гарантії, що ви не заразитеся коронавірусом. Однак вакцинація унеможливлює важкий перебіг захворювання і виникнення небезпечних ускладнень. Захворіти На коронавірус від введення вакцини неможливо - це міф.
Ні, не можна. Вакцинація не захищає вас від захворювання та інших інфекцій. Якщо ви заразитеся коронавірусом в легкій або безсимптомній формі – ви можете поширювати захворювання іншим людям і навіть не будете знати про це.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар пояснила, чому вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом.
А також розповідали про те, коли потрібно робити вакцинацію тим, хто вже перехворів на коронавірус.