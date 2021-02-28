Вакцинація проти коронавірусу: названі реальні ризики летального результату

За словами експерта, саме неправильне використання методів вакцинації, а також нехтування протипоказаннями можуть призвести до виникнення побічних ефектів.

"Наприклад, можуть бути випадки, коли медсестра вводить препарат підшкірно, тоді як його треба вводити внутрішньом'язово. Але в даній ситуації більшість летальних випадків, які фіксуються під час цього періоду вакцинації у світі – це переважно важкий стан, хронічні хворі. Але якщо подивитися на світову статистику – це буде чотири десятитисячних одного відсотка. Ймовірність побічних реакцій дуже невелика", – зазначила Скалецька.

Також ексглава МОЗ оцінила темпи вакцинації в Україні.

"Якщо говорити про перший етап вакцинації – на сьогодні це 300 тис. населення, і якщо в день хоча б по 30 тис., 15 тис. вакцинувати, ми можемо досить швидко це зробити. На жаль, у нас зараз по 1,5 тис. Якщо ми будемо рухатися такими темпами й далі, виникне питання, як вакцинувати решту населення. Або це перші пробні дні, і далі темп зросте хоча б до 15 тис. в день. 1,5 тис. – це дуже мало", – сказала вона.