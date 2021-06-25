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Вакцинація від коронавірусу: епідеміолог пояснила, чи потрібне третє щеплення

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П'ятниця 25 червня 2021 08:57
Вакцинація від коронавірусу: епідеміолог пояснила, чи потрібне третє щеплення Вакцинація від коронавірусу в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні та в усьому світі. Для забезпечення надійного захисту від COVID-19 потрібно зробити дві дози вакцинації. Медики стверджують, що два щеплення забезпечують ефективний і довготривалий постінфекційний імунітет людині.

Чи потрібне обов'язково третє щеплення від коронавірусу чи ні, розповіла епідеміолог Наталія Виноград в програмі "Право на владу".

За словами фахівця, з початку вакцинації експериментальними препаратами змушене змінювали схеми щеплень через затримку в постачанні цих препаратів. І кожен раз вакцинація показувала нові результати ефективності. Зазвичай схеми вакцинації та реакції на неї вивчаються роками, від 10 до 12 років, а після вводять в експлуатацію. Однак в ситуації з пандемією у вчених і медиків стільки часу просто не було.

"Зараз вакцина негайно використовується - того вимагає життя. І схеми, які були вироблені першими, були в багатьох випадках порушені. Довелося шукати нові схеми. Як то кажуть, не було б щастя, але нещастя допомогло. Інші схеми виявилися більш ефективними", - зазначила епідеміолог.

Вона зазначила, що продовження проміжку між першою і другою дозою вакцини від коронавірусу до трьох місяців, показало кращий результат – збільшення ефекту на 17-22%.

"А це дуже багато. І по напруженості імунітету, а це - головне. Водночас зменшилася кількість ускладнень", - підкреслила Виноград.

Вона нагадала, що розробники вакцин говорили спочатку про те, що знадобиться третя доза через 3-6 місяців після повного курсу вакцинації, але зараз про це вже і немає мови.

"Ні. Зроблені дослідження показали нам, що постінфекційний імунітет ефективний і довготривалий. Як результат, зараз не стоїть питання через 3 або 6 місяців щось колоти", - резюмувала фахівець.

Чи потрібна буде третя доза вакцини від коронавірусу для імунітету

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мутації коронавірусу призведуть до того, що українцям доведеться вакцинуватися від інфекції щороку.

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Вакцина від коронавірусу Вакцинація Коронавірус
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