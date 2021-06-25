Вакцинація від коронавірусу: епідеміолог пояснила, чи потрібне третє щеплення

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні та в усьому світі. Для забезпечення надійного захисту від COVID-19 потрібно зробити дві дози вакцинації . Медики стверджують, що два щеплення забезпечують ефективний і довготривалий постінфекційний імунітет людині.

Чи потрібне обов'язково третє щеплення від коронавірусу чи ні, розповіла епідеміолог Наталія Виноград в програмі " Право на владу ".

За словами фахівця, з початку вакцинації експериментальними препаратами змушене змінювали схеми щеплень через затримку в постачанні цих препаратів. І кожен раз вакцинація показувала нові результати ефективності. Зазвичай схеми вакцинації та реакції на неї вивчаються роками, від 10 до 12 років, а після вводять в експлуатацію. Однак в ситуації з пандемією у вчених і медиків стільки часу просто не було.

"Зараз вакцина негайно використовується - того вимагає життя. І схеми, які були вироблені першими, були в багатьох випадках порушені. Довелося шукати нові схеми. Як то кажуть, не було б щастя, але нещастя допомогло. Інші схеми виявилися більш ефективними", - зазначила епідеміолог.

Вона зазначила, що продовження проміжку між першою і другою дозою вакцини від коронавірусу до трьох місяців, показало кращий результат – збільшення ефекту на 17-22%.

"А це дуже багато. І по напруженості імунітету, а це - головне. Водночас зменшилася кількість ускладнень", - підкреслила Виноград.

Вона нагадала, що розробники вакцин говорили спочатку про те, що знадобиться третя доза через 3-6 місяців після повного курсу вакцинації, але зараз про це вже і немає мови.

"Ні. Зроблені дослідження показали нам, що постінфекційний імунітет ефективний і довготривалий. Як результат, зараз не стоїть питання через 3 або 6 місяців щось колоти", - резюмувала фахівець.

Чи потрібна буде третя доза вакцини від коронавірусу для імунітету