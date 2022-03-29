Вакцинація дітей під час війни: як зробити і чи можна робити перерви між дозами

Вакцинацію дітей в умовах війни в Україні також важливо робити, адже хвороби нікуди не діваються, а навпаки ризики поширення інфекційних хвороб під час війни збільшуються. Медики наголошують, що за змоги треба й далі робити планові щеплення, а у разі вимушеної перерви між дозами - продовжувати.
Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Якщо перерва між дозами більша, ніж рекомендована в календарі щеплень, це не означає, що вам доведеться робити все заново.
Ви зможете продовжити вакцинувати дитину, коли буде доступ до таких послуг.
"Якщо ви, наприклад щепили дитину за календарем в 2 місяці, 4 місяці, а наступну вдасться безпечно зробити
Якщо ви пропустили ревакцинацію від дифтерії та правця або маєте дітей, яким потрібне планове щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря.
Якщо переїхали - до найближчого центру первинної допомоги. Знайти його допоможуть за номером 16-77. Навіть без декларації з лікарем первинна допомога буде безоплатна.
Так, щеплення робити треба. Адже вже після першої дози починає формуватись імунітет і вже є захист. Продовжити можна, коли буде змога.
Лікарі твердять, що всі вакцини є взаємозамінні. Тобто неважливо, вакцину якого виробника робити, головне, щоб вона була зроблена.
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"Вакцини індійського виробництва хороші, якісні, перевірені та сертифіковані. Відрізняються тільки тим, що мають цільноклітинний кашлюковий компонент, він дійсно може частіше давати реакцію у вигляді температури чи болю у ніжці, але і захищає від кашлюку дещо краще", - додали медики.
Раніше лікарі, що таке траншейна стопа як наслідок війни.
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