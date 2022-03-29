Вакцинація дітей під час війни: як зробити і чи можна робити перерви між дозами

Чи "обнуляться" щеплення через довгу перерву?

Якщо перерва між дозами більша, ніж рекомендована в календарі щеплень, це не означає, що вам доведеться робити все заново.

Ви зможете продовжити вакцинувати дитину, коли буде доступ до таких послуг.

"Якщо ви, наприклад щепили дитину за календарем в 2 місяці, 4 місяці, а наступну вдасться безпечно зробити

Де зробити щеплення

Якщо ви пропустили ревакцинацію від дифтерії та правця або маєте дітей, яким потрібне планове щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря.

Якщо переїхали - до найближчого центру первинної допомоги. Знайти його допоможуть за номером 16-77. Навіть без декларації з лікарем первинна допомога буде безоплатна.

Чи треба робити першу дозу зараз, якщо незрозуміло, коли можна буде зробити другу

Так, щеплення робити треба. Адже вже після першої дози починає формуватись імунітет і вже є захист. Продовжити можна, коли буде змога.

Якщо раніше робили французьку чи бельгійську вакцину, а зараз є змога робити тільки безкоштовну в поліклініці, індійську?

Лікарі твердять, що всі вакцини є взаємозамінні. Тобто неважливо, вакцину якого виробника робити, головне, щоб вона була зроблена.

⠀

"Вакцини індійського виробництва хороші, якісні, перевірені та сертифіковані. Відрізняються тільки тим, що мають цільноклітинний кашлюковий компонент, він дійсно може частіше давати реакцію у вигляді температури чи болю у ніжці, але і захищає від кашлюку дещо краще", - додали медики.

Які щеплення входять до календаря обов'язкової вакцинації