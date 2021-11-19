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Вакцинація від COVID-19 під час застуди або бронхіту: Комаровський дав вичерпну відповідь

Автор: Анна Шиканова

В Україні багато людей відмовляються вакцинуватися через те, що застуджені. Вони вважають, що щеплення може погіршити їх захворювання і нашкодити.

Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів, як працює імунна система людини при вакцинації та що потрібно робити, якщо ви захворіли перед щепленням.

"Про яку вакцину може йти мова, якщо у мене застуда?! Спочатку одужаю, потім подумаю: робити щеплення чи ні", – таку фразу часто можна почути останнім часом.

Через холоди збільшилася кількість захворювань. Застуда, грип, бронхіт... Люди хворіють і не готові в такому стані робити щеплення. У багатьох просто з'являється страх: "А що як мені стане тільки гірше?"

"Насправді нічого страшного в тому, що ви застуджені, немає. Не потрібно недооцінювати нашу імунну систему. Або ви вважаєте, що наша імунна система може тільки по черзі боротися з інфекціями? Якщо людина не хоче робити щеплення, то вона знайде масу причин, чому це робити не можна", - пояснив Комаровський.

Кандидат медичних наук додав, що ми щодня зустрічаємося з мільярдами вірусів і бактерій. І наша імунна система одночасно вчиться їх і розпізнавати, і долати.

За словами Євгена Комаровського, якщо вам настільки погано, що ви не можете відірвати голову від подушки, то в такому стані не треба робити щеплення.

Але коли ви хворієте, але при цьому у вас є сили дійти до кабінету лікаря, то краще вакцинуватися.

"Наявність у вас застуди або бронхіту не є протипоказанням до вакцинації. Якщо ви ходите, а не лежите в ліжку, значить, ваша імунна система здатна впоратися з інфекціями. І тому щеплення можна і потрібно робити", - підкреслив фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський відповів на питання про вакцинацію дітей від COVID-19.

А також розповідали про те, що Комаровський пояснив, чи можна робити щеплення від коронавірусу при алергії, діабеті або гіпертонії.

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