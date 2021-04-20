Вакцинація від COVID-19 в Україні для діабетиків, годуючих та алергіків: лікар дала відповідь

Вакцинація від коронавірусу і діабет

Цукровий діабет – одне з найнебезпечніших захворювань при COVID-19. Медик рекомендує вакцинуватися при цукровому діабеті при коронавірусі, а також щепитися від грипу і пневмококової інфекції.

Як зазначає Булавінова, якщо людина приймає гормональні препарати – вакцинуватися можна. Потрібно тільки перевірити дозу гормональних препаратів, щоб зрозуміти, чи буде вакцина ефективною.

Лактація і вакцинація від коронавірусу

Годуючі мами можуть щепитися від коронавірусу. А також від інших небезпечних захворювань.

Алергії та вакцинація від коронавірусу

Як зазначає Булавінова, алергікам можна і потрібно вакцинуватися. Але перед щепленням слід обов'язково повідомити лікаря або медсестру, на що саме є алергія. Вони повинні вирішити, як краще зробити вакцинацію і чи є ризик анафілактичного шоку. Єдиним протипоказанням є анафілактична реакція на першу дозу вакцини.