Вакцинація від COVID-19 в Україні для діабетиків, годуючих та алергіків: лікар дала відповідь

Вакцинуватися від коронавірусу в Україні потрібно всім. У першу чергу це стосується тих, хто перебуває в групі ризику через хронічні захворювання.
Про це розповіла медична експертка ЮНІСЕФ і інфекціоністка Катерина Булавінова в інтерв'ю для ТСН. Вона дала рекомендації щодо вакцинації для діабетиків, алергіків і годуючих мам.
Вакцинація від коронавірусу і діабет
Цукровий діабет – одне з найнебезпечніших захворювань при COVID-19. Медик рекомендує вакцинуватися при цукровому діабеті при коронавірусі, а також щепитися від грипу і пневмококової інфекції.
Як зазначає Булавінова, якщо людина приймає гормональні препарати – вакцинуватися можна. Потрібно тільки перевірити дозу гормональних препаратів, щоб зрозуміти, чи буде вакцина ефективною.
Лактація і вакцинація від коронавірусу
Годуючі мами можуть щепитися від коронавірусу. А також від інших небезпечних захворювань.
Алергії та вакцинація від коронавірусу
Як зазначає Булавінова, алергікам можна і потрібно вакцинуватися. Але перед щепленням слід обов'язково повідомити лікаря або медсестру, на що саме є алергія. Вони повинні вирішити, як краще зробити вакцинацію і чи є ризик анафілактичного шоку. Єдиним протипоказанням є анафілактична реакція на першу дозу вакцини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповіла, чи потрібно вакцинувати дітей від COVID-19.
А також розповідали про те, що інфекціоністка дала відповіді про методи тестування на коронавірус – коли і якими тестами.