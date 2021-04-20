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Вакцинація від COVID-19 в Україні для діабетиків, годуючих та алергіків: лікар дала відповідь

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 08:03
Вакцинація від COVID-19 в Україні для діабетиків, годуючих та алергіків: лікар дала відповідь Вакцинація в Україні від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинуватися від коронавірусу в Україні потрібно всім. У першу чергу це стосується тих, хто перебуває в групі ризику через хронічні захворювання.

Про це розповіла медична експертка ЮНІСЕФ і інфекціоністка Катерина Булавінова в інтерв'ю для ТСН. Вона дала рекомендації щодо вакцинації для діабетиків, алергіків і годуючих мам.

Вакцинація від коронавірусу і діабет

Цукровий діабет – одне з найнебезпечніших захворювань при COVID-19. Медик рекомендує вакцинуватися при цукровому діабеті при коронавірусі, а також щепитися від грипу і пневмококової інфекції.

Як зазначає Булавінова, якщо людина приймає гормональні препарати – вакцинуватися можна. Потрібно тільки перевірити дозу гормональних препаратів, щоб зрозуміти, чи буде вакцина ефективною.

Лактація і вакцинація від коронавірусу

Годуючі мами можуть щепитися від коронавірусу. А також від інших небезпечних захворювань.

Алергії та вакцинація від коронавірусу

Як зазначає Булавінова, алергікам можна і потрібно вакцинуватися. Але перед щепленням слід обов'язково повідомити лікаря або медсестру, на що саме є алергія. Вони повинні вирішити, як краще зробити вакцинацію і чи є ризик анафілактичного шоку. Єдиним протипоказанням є анафілактична реакція на першу дозу вакцини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповіла, чи потрібно вакцинувати дітей від COVID-19.

А також розповідали про те, що інфекціоністка дала відповіді про методи тестування на коронавірус – коли і якими тестами.

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