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Вакцинація від COVID-19 за кордоном: як українцям отримати щеплення в іншій країні

Автор: Світлана Мащенко

Після старту вакцинації в різних країнах деякі з них готові приймати охочих з інших країн для проведення імунізації, але не всі. Тим часом експерти прогнозують розвиток такого напряму "медичного туризму".

Про це пише Сегодня.

Повідомляється, що в даний час українців на щеплення можуть прийняти такі країни, як Польща, Чехія та Росія. У Німеччині прищеплювати іноземців не поспішають, а в просунутому в питаннях імунізації Ізраїлі щеплення отримати можна, але зробити це непросто.

За словами українки Руслани Шонфельд, яка вже два роки живе в Німеччині, тільки близько 5% громадян отримали вакцину в країні.

"У мене є довідка на тимчасове проживання тут. І з цим документом я маю право на вакцинацію. І взагалі, згідно з постановою про вакцинацію, всі люди, які мають громадянство або якось належать до Німеччини, - мають медичну страховку - мають право на вакцинацію", - розповідає вона.

А ось шенгенська віза, та й запрошення в країну права на імунізацію не дають.

В Ізраїлі ж прищеплюють всіх, незалежно від того, яке у тебе громадянство і чи є медична страховка.

Олена Сербіна разом з сім'єю живе неподалік від Тель-Авіва. Вона каже, що вакцинація тут проводиться безкоштовно і на добровільній основі. Іноземцям теж не відмовлять, але потрапити сюди непросто.

"Спочатку прищеплювалися ті, хто у віці, хто в зоні ризику. Це люди похилого віку та люди в зоні ризику - цукровий діабет, онкозахворювання і так далі", - розповідає вона.

Нагадаємо, що імунізація українців розпочалася 24 лютого після того, як в країну завезли індійський препарат Covishield розробки AstraZeneca. Першим зробив щеплення лікар з Черкаської області.

Станом на 9 квітня в Україні вже було щеплено 353 тисячам людей.

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