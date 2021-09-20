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Вакцинація від COVID-19 дітей: у Держпродспоживслужбі зробили важливу заяву

Автор: Світлана Мащенко

Вакцинація від коронавірусу дітей в Україні не буде обов'язковою, але може бути рекомендованою в деяких випадках.

Про це розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, пише 24 канал.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я рекомендує в окремих конкретних випадках вакцинувати дітей від коронавірусу.

Рубан підкреслив, що в Україні вже почали прищеплювати неповнолітніх дітей (старше 14 років) від коронавірусу. І ніяких побічних реакцій зафіксовано не було.

А ось представники деяких професій повинні бути обов'язково вакциновані, це:

  • поліцейський;
  • медпрацівники;
  • освітяни.

У світі дітей вже вакцинують

Олег Рубан каже, що у світі вже почали вакцинувати дітей від коронавірусу. Адже, за його словами, ця категорія населення дуже схильна до зараження дельта-збудника.

І хоча вакцинація дітей в Україні не обов'язкова, чиновник вважає, що щеплення їм все ж потрібно робити.

"Як і весь світ, потрібно вакцинувати дітей в повному обсязі. Дельта-збудник вражає саме дитяче та підліткове населення", - підкреслив він.

Зазначимо, що в Україні вже більше п'яти мільйонів людей повністю імунізовані від коронавірусу - вони отримали по два щеплення.

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Вакцинація