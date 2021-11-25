Вакцинація від COVID-19 дітей від 5 років: імунолог розповів про препарат і коли чекати в Україні

Імунолог пояснив, що для дітей від 5 до 11 років має бути доза в 3 рази менша в порівнянні з вакциною Comirnaty.

"Зараз цю вакцину ми розводимо, додаємо розчинники і набираємо 0,3 мл. Якщо говорити про так звану дитячу дозу від 5 до 11 років - це не означає, що ми можемо взяти 0,1 мл, і ввести внутрішньом'язово. Це означає, що повинна бути окрема вакцина, окрема форма", - говорить Лапій.

Вона не монодозна, розповів експерт і додав, що теж буде потрібно робити кілька уколів.

Також він наголосив, що у вакцині для маленьких пацієнтів вміст м-РНК втричі менше, ніж у звичайній дозі препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech (для дорослих і дітей від 12 років).

"Коли можна очікувати її в Україні? Мені сказали, що процес її легалізації в Україні почався або почнеться незабаром. І швидше за все, вже в січні 2022 року ми матимемо її зареєстровану в Україні", - сказав імунолог.

Також Лапій поки не може сказати, чи буде Україна закуповувати такий препарат для малюків, але сумнівається, що вакцину для дітей від 5 років вдасться отримати через механізм COVAX (всесвітня ініціатива, спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин COVID-19).