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Вакцинація вагітних від COVID-19: яке щеплення вибрати і що буде з імунітетом немовля

Автор: Володимир Костирін

В Україні вже вакциновані двома дозами понад 15 мільйонів громадян, і в ході широкої інформаційної кампанії медики періодично розвінчують міфи про щеплення. Однією з популярних тем є питання ефективності/безпеки вакцин для вагітних, і фахівці уточнили ряд нюансів для майбутніх мам.

Про це йдеться в публікації Національної служби здоров'я України в Telegram-каналі.

Зокрема, експерти пояснили, чи є підстави побоюватися вакцинації жінкам, які планують завагітніти, які краще використовувати препарати для щеплень від COVID-19, коли бажано робити щеплення, і чи допоможе це імунітету малюка після народження.

Чи можуть вакцинуватися жінки, які хочуть зачати дитину

Щеплення від коронавірусу важливі для захисту як самих жінок, так і їхніх дітей протягом вагітності.

Медики наголошують, що вакцинація не впливає на фертильність або здатність завагітніти.

Ефективність вакцинації для вагітних

У НСЗУ зауважують, що вакцини від COVID-19 є такими ж ефективними для вагітних, як і для невагітних.

"Дослідження показали, що вакцинація під час вагітності захищатиме навіть немовлят одразу після народження", - звернули увагу експерти.

На якому терміні вагітності вакцинуватися від COVID-19

Щепитися від "ковіду" майбутнім мамам можна на будь-якому терміні вагітності.

Яку вакцину вибрати вагітним

Для вакцинації вагітних ВООЗ рекомендує використовувати будь-яке зареєстроване в Україні щеплення.

При цьому в МОЗ наразі радять вибирати для вакцинації жінок в положенні препарати Pfizer-BioNTech і Moderna.

Нагадаємо, раніше вчені провели дослідження і з'ясували, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для вагітних.

Додамо, перед цим у МОЗ України пояснили, чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19.

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