ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вакцинація вагітних від COVID-19: яке щеплення вибрати і що буде з імунітетом немовля

Новость на русском →
Вівторок 22 лютого 2022 22:14
Вакцинація вагітних від COVID-19: яке щеплення вибрати і що буде з імунітетом немовля Колаж РБК-Україна: в НСЗУ висловилися про вакцинацію від коронавірусу для вагітних
Автор: Володимир Костирін

В Україні вже вакциновані двома дозами понад 15 мільйонів громадян, і в ході широкої інформаційної кампанії медики періодично розвінчують міфи про щеплення. Однією з популярних тем є питання ефективності/безпеки вакцин для вагітних, і фахівці уточнили ряд нюансів для майбутніх мам.

Про це йдеться в публікації Національної служби здоров'я України в Telegram-каналі.

Зокрема, експерти пояснили, чи є підстави побоюватися вакцинації жінкам, які планують завагітніти, які краще використовувати препарати для щеплень від COVID-19, коли бажано робити щеплення, і чи допоможе це імунітету малюка після народження.

Чи можуть вакцинуватися жінки, які хочуть зачати дитину

Щеплення від коронавірусу важливі для захисту як самих жінок, так і їхніх дітей протягом вагітності.

Медики наголошують, що вакцинація не впливає на фертильність або здатність завагітніти.

Ефективність вакцинації для вагітних

У НСЗУ зауважують, що вакцини від COVID-19 є такими ж ефективними для вагітних, як і для невагітних.

"Дослідження показали, що вакцинація під час вагітності захищатиме навіть немовлят одразу після народження", - звернули увагу експерти.

На якому терміні вагітності вакцинуватися від COVID-19

Щепитися від "ковіду" майбутнім мамам можна на будь-якому терміні вагітності.

Яку вакцину вибрати вагітним

Для вакцинації вагітних ВООЗ рекомендує використовувати будь-яке зареєстроване в Україні щеплення.

При цьому в МОЗ наразі радять вибирати для вакцинації жінок в положенні препарати Pfizer-BioNTech і Moderna.

Нагадаємо, раніше вчені провели дослідження і з'ясували, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для вагітних.

Додамо, перед цим у МОЗ України пояснили, чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ вакцинация от коронавируса беременная
LITE
Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні
Наймодніші головні убори від Ruslan Baginskiy, які вибирають зірки в цьому сезоні